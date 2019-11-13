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"Крым будет украинским": Порошенко снова открыл рот на российский полуостров

13 ноября 2019, 00:24  •  75 • Политика
Экс-президент Пётр Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины. "Некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернём. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским", - сказал он.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко признал, что даже внутри страны перестали верить, что Крым когда-нибудь вернётся к Киеву. При этом политик уверен, что "Крым будет украинским". Заявление прозвучало на видео, опубликованном на YouTube-канале Порошенко.
Видеозапись была сделана после похода экс-президента Украины на фильм "Домой", в котором рассказывается о жизни крымско-татарской семьи. В нём Порошенко увидел ответ всем сомневающимся, что Украина вернёт себе Крым.
"Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернём. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским", - цитирует РИА ФАН слова экс-президента Украины.
Напомним, что в настоящий момент на Порошенко заведено 13 уголовных дел. Его обвиняют в коррупции и госизмене. Последнее обвинение связано с отправкой военных кораблей в Крым с целью совершить провокацию в Керченском проливе.
Крым ещё в 2014 году по результатам общенародного референдума вышел из состава Украины и вернулся в состав России. С тех пор Киев предпринимает различные шаги, чтобы силой вернуть полуостров.

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