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"Крым будет украинским": Порошенко снова открыл рот на российский полуостров
13 ноября 2019, 00:24 • 75 • Политика
Экс-президент Пётр Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины. "Некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернём. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским", - сказал он.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко признал, что даже внутри страны перестали верить, что Крым когда-нибудь вернётся к Киеву. При этом политик уверен, что "Крым будет украинским". Заявление прозвучало на видео, опубликованном на YouTube-канале Порошенко.
Видеозапись была сделана после похода экс-президента Украины на фильм "Домой", в котором рассказывается о жизни крымско-татарской семьи. В нём Порошенко увидел ответ всем сомневающимся, что Украина вернёт себе Крым.
Напомним, что в настоящий момент на Порошенко заведено 13 уголовных дел. Его обвиняют в коррупции и госизмене. Последнее обвинение связано с отправкой военных кораблей в Крым с целью совершить провокацию в Керченском проливе.
Крым ещё в 2014 году по результатам общенародного референдума вышел из состава Украины и вернулся в состав России. С тех пор Киев предпринимает различные шаги, чтобы силой вернуть полуостров.
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