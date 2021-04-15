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"Крым-2" в пути? Источник в Киеве раскрыл план поэтапной зачистки Донбасса

15 апреля 2021, 09:10  •  93 • Политика
Военный эксперт Владислав Шурыгин обнародовал "план Байдена". Его источник в Киеве сообщил о том, каким образом Украина намерена проводить поэтапную зачистку Донбасса. Спецкор Дмитрий Стешин, комментируя публикацию эксперта, сделал предположение: "Крым-2" в пути?"
Военный эксперт, писатель, публицист Владислав Шурыгин выдал настораживающий инсайд от своего источника в Киеве. Речь идёт о некоем "плане Байдена", согласно которому под прикрытием американцев Украина сможет, "уже не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса".
В частности, предполагается принятие Верховной радой Украины законопроекта, разрешающего размещение на территории Незалежной американских баз (одной морской и двух сухопутных). А после - непосредственное активное размещение американских военных на Украине, модернизация аэропортов под любые самолёты США.
"Фактически русских должны поводить полгода за нос, которые нужны на подготовку и осуществление американского плана… - пишет Шурыгин в своём блоге для vnnews.ru. - Вообще, очень логично всё".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин у себя в авторском Telegram-канале "Русский тарантасъ" прокомментировал инсайд военного эксперта, предположив, что если тот прав, то "выдача живительных Украине начнётся в самое ближайшее время".
"Крым-2" в пути? Помните, там тоже хотели превратить полуостров в "непотопляемый авианосец" НАТО? - задался вопросами журналист. - У меня лично возражений нет по реальности. Из всего убогого перечня возможностей этот вариант самый здравый".

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