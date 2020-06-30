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"Крым – прекрасно, но маловато": Михеев о том, кто отжал лишнего

30 июня 2020, 19:00  •  78 • Политика
Владимир Путин достаточно резко высказался о процессе выхода некоторых республик из состава Советского Союза в начале 1990-х. По его словам, при создании СССР было прописано право выхода, но не была прописана сама процедура. Если республика вошла в состав Советского Союза, получила в свой "багаж" огромное количество традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого союза, то тогда выходила бы с чем пришла, а не "тащила бы с собой подарки от русского народа", подчеркнул президент. Слова Путина в эфире Царьграда прокомментировал политолог Сергей Михеев.
Понятно, что президент стеснён ситуацией международных соглашений – он стеснён нашими отношениями с постсоветскими государствами с точки зрения того, что мы боремся за влияние на постсоветском пространстве. Но давайте я "переведу" на русский язык.
На самом деле после революции советская власть на первом этапе была настроена поддерживать национальные меньшинства любым способом, потому что она считала, что доминирование русского народа в нашей стране вредно для советской власти. И в разрушении Российской Империи советская власть сделала ставку на опору на национальные меньшинства. Иногда они были реальные, а иногда выдуманные – вроде белорусов и украинцев. Так вот, для того чтобы сделать опору на них, советская власть создавала элиту этих нацменьшинств, а для того чтобы её укоренять и делать сторонником новой власти, чтобы давать ей ресурсы, дедушка Ленин "от балды" нарезал территорию этих республик на территории бывшей Российской Империи.
Русский народ стал самым большим разделённым народом в мире. Фото: Hristo Rusev/Globallookpress via ZUMA Press
Как известно, от части территорий большевики вообще избавились: Польша, Финляндия, Прибалтика, часть Молдавии – Бессарабия – и так далее. Их взяли и просто отдали – ни за что, просто так подарили непонятно кому. А на той территории, которая осталась, они стали совершенно от балды нарезать территории новых квазигосударств, причём в том числе там, где государств вообще никогда не было. Та же самая Украина – это пример. Что, было когда-нибудь такое государство под названием "Украина" в границах Украинской ССР? Да никогда не было. Но большевики во главе с Лениным и Ко делали на это ставку сознательно. Они таким образом разрушали Российскую Империю.
Так что на самом деле территории большого количества постсоветских республик и советских республик внутри СССР никакой корреляции с историей не имеют. И в территории бывших советских республик национальных включено, действительно, большое количество исконно русских земель. И это так. На самом деле, когда Советский Союз разваливался, вот эти исконно русские земли в большом количестве отошли к другим государствам. И именно так русский народ стал самым большим разделённым народом в мире – про это Путин тоже в своё время говорил. Он считает это катастрофой, я тоже считаю. Вопрос только в том, что же делать дальше.

Ельцин – верный последователь идей коммунизма

Как минимум, на мой взгляд, в момент распада надо было бороться за эти территории, потому что распад Советского Союза мог пройти ведь и по другим границам. Никакого жёсткого фиксирования тогда не было, можно было избежать этих вещей. Эти границы были нарисованы на бумаге, в реальности они не существовали. Но тогда Ельцин и группа откровенных национал-предателей – давайте называть их своими именами – сделали такую же ставку на национальные меньшинства, какую сделал в своё время дедушка Ленин.
Говорят, Ельцин антикоммунист был – ничего подобного. Он был абсолютным последователем революционных технологий 1917-го и 1920-х годов. Он пошёл по тому же самому пути – сделал ставку на национальные элиты, на то, что они ему помогут в разрушении уже Советского Союза. А потом он, между прочим, и внутри Российской Федерации пошёл по тому же пути. И слава Богу, что не успел его довести до конца. Когда он сказал, берите столько суверенитета, сколько хотите, он уже внутри России начал делать ставку на национальные меньшинства в национальных субъектах Федерации, что, кстати говоря, в том числе привело к войне на Северном Кавказе – кровавой войне. Вот и всё.
Ельцин был абсолютным последователем революционных технологий 1917-го и 1920-х годов. Фото: Russian Look/Globallookpress
Что после этого можно было сделать? Например, взять и поддержать русских на тех территориях, на которых они оказались за пределами Российской Федерации. Или, скажем, учредить программу репатриации русских именно с тех территорий. Но, к сожалению, и этого не сделано. Какие-то лукавые, двусмысленные программы по поддержке соотечественников, русскоязычных. А кто такой соотечественник, кто такой русскоязычный? Тут очень широкая трактовка этих вещей.
Поэтому, с одной стороны, я лично приветствую то, что Путин сказал, пусть даже и таким эзоповым языком напомнил всем этим республикам о том, чьи земли вошли в их состав. Но, с другой стороны, вопрос: а что дальше-то? Понятно, что это может иметь отношение и к ситуации с Крымом, к ситуации с Украиной, но что дальше? Мало просто констатировать. Сказав а, надо говорить и б. Я думаю, что б здесь не последует, как и в, к сожалению. Но то, что мы им напомнили про это, – уже хорошо.

То, о чём нельзя говорить

Я считаю, что вот эти "фигуры умолчания" мы тоже переняли из советского времени и перенесли в своё. Тогда были какие-то "священные коровы", про которых нельзя было говорить. Например, нельзя было говорить о том, что на самом деле костяк коллаборационистов, которые творили жуткие зверства в той же Белоруссии, составляли украинцы-бандеровцы. Мы про это как-то всё не говорили, а в итоге получили бандеровскую Украину. Белорусскую деревню Хатынь кто сжёг? Страшные эсэсовцы? Ничего подобного. Её сожгли бандеровцы, украинские коллаборационисты. Да, ими руководили немецкие офицеры, это правда. Но сожгли её они, и они этими зверствами отличились.
Точно так же нельзя было говорить о роли наших братских народов социалистических стран – Польши, Чехии и так далее. О том, что и они тоже помогали Гитлеру когда-то. Ну как же можно было про это говорить, когда они ж теперь входят в социалистический лагерь?
На самом деле эти вещи во многом доконали Советский Союз и советский блок. А мы в наше время тоже перетащили, у нас новые "фигуры умолчания": по поводу миграции, всех этих национальных вопросов, по поводу всех этих постсоветских республик, многие из которых не совсем по праву пользуются теми землями, которые вошли в их состав просто потому, что дедушка Ленин так решил. Дедушка Ленин был настроен антирусски, он считал, что вообще сама по себе национальная идентичность, религиозная идентичность – всё это тормозит движение к мировой революции.
Большевики мыслили себе мир глобально, они были абсолютными глобалистами. Они считали, что мир стоит на пороге мировой революции, а после того как она свершится, никаких национальностей, никаких религиозных верований, никаких границ быть не должно. У нас не любят про это вспоминать наши господа коммунисты и иже с ними, но это так. Они сейчас любят проливать крокодиловы слезы, вопрошать: как же так, почему Союз развалился? А потому и развалился, что так нарисовали эти границы, а потом сделали вид, что всё это нормально.
В этом смысле я считаю, что эту нехорошую традицию умолчания не надо перетаскивать в наше время. То, что Путин сказал об этом, это хорошо. Но сказать-то мало – надо что-то делать. Крым, Донбасс – это прекрасно всё, но мне кажется, этого маловато.

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