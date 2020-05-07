"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик одним ответом

Во время онлайн-интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном телеведущий Владимир Познер дал неожиданный ответ на вопрос, является ли "аннексия" Крымского полуострова "трагической ошибкой России". Познер заявил: "Нет, я так не считаю".

Он привёл в пример другую ситуацию - попытку СССР разместить оружие на Кубе. Тогда США сделали всё, чтобы не допустить этого, невзирая на международные правила.

"Когда страна полагает, что ей грозит экзистенциальная опасность, она не обращает внимание ни на какие международные соглашения, правила. Пример с Хрущёвым и Кастро. Ракеты на Кубе - они имели право так договориться, две независимые страны. И ракеты США были в Турции, почти на границе с Россией", - напомнил Владимир Познер.

Однако тогда в США заявили, что не могут этого допустить, даже если придётся развязать Третью мировую войну. Международные правила были нарушены. "Но с точки зрения США это была экзистенциальная угроза", - заявил Познер.

Телеведущий считает, что Россия также не могла допустить, чтобы оружие и войска НАТО появились у неё на границе. А это бы произошло, если бы Украина вошла в альянс. Нашёл Познер и ещё одну причину.

"Я думаю, что если бы тогда провести опрос населения в Крыму, хотят ли они быть в составе России, а не Украины, у меня нет сомнений, что большинство сказали бы "да", - подытожил телеведущий.