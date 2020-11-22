"Крым - это часть Украины": В позицию нового президента Молдавии Санду закралось противоречие

В интервью украинскому изданию "Европейская правда" Майя Сайнду отметила, что с 2016 года, когда она беседовала с журналистами этого СМИ в прошлый раз, её позиция по Крыму не изменилась.

"Крым - это часть Украины", - произнесла политик и добавила, что уважает территориальную целостность и суверенитет упомянутой ей страны в отношении Крыма.

Она заверила: свою позицию не поменяет и после инаугурации.

Противоречие в том, что буквально пару дней назад на встрече с послом России Олегом Васнецовым Санду настаивала, что будет налаживать "хорошие отношения с Российской Федерацией". Она обещала установить "позитивные, прагматические и предсказуемые отношения" Молдавии и России.

О подобном предупреждал конкурент Санду и пока ещё действующий президент Молдавии Игорь Додон. Он отмечал, что его соперница "поменяла позицию за 2-3 дня". Правда, речь шла о приднестровском конфликте. Санду считает, что российские миротворцы должны покинуть регион.