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"Крылатые ракеты, направленные в Европу": Пентагон предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие России"

22 августа 2019, 10:24  •  119 • Политика
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России". Он также предположил, что у России "есть крылатые ракеты, направленные в сторону Европы".
По словам главы Пентагона Марка Экспера, если и продлевать СНВ-3, то тогда он якобы должен включать все новое оружие России, передает Nation News.
Эспер заявил, что в настоящее время Россия, мол, пытается увеличить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы "иметь дело с США".
"Мы говорим - послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия, - цитирует главу Пентагона Fox News. - Сейчас у России есть крылатые ракеты, попадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы".
Правда, Эспер так и не пояснил, каким именно образом могут быть в одном договоре ракеты, которые "попадали под СНВ-3 и ДРСМД"
Пентагон 19 августа объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор прекратил действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

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