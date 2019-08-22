"Крылатые ракеты, направленные в Европу": Пентагон предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие России"

По словам главы Пентагона Марка Экспера, если и продлевать СНВ-3, то тогда он якобы должен включать все новое оружие России, передает Nation News.

Эспер заявил, что в настоящее время Россия, мол, пытается увеличить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы "иметь дело с США".

"Мы говорим - послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия, - цитирует главу Пентагона Fox News. - Сейчас у России есть крылатые ракеты, попадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы".

Правда, Эспер так и не пояснил, каким именно образом могут быть в одном договоре ракеты, которые "попадали под СНВ-3 и ДРСМД"

Пентагон 19 августа объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор прекратил действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.