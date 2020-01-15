"Круто": Делягин эмоционально отреагировал на отставку Медведева и сделал прогноз

Политолог и экономист Михаил Делягин эмоционально отреагировал на новости об уходе с поста премьера (и собственно, всего правительства) Дмитрия Медведева.

"Медведев заявил об отставке правительства? Это круто. Медведев подтвердил тем самым свою крайнюю лояльность", - сказал эксперт не без изумления.

В комментарии Царьграду он отметил, что, несмотря на официальное заявление, пока все члены правительства продолжат выполнять свои обязанности.

"Я думаю, что действующие члены правительства останутся исполняющими обязанности, пока не будет принят новый закон о формировании правительства. И затем это будет правительство с небольшими изменениями (останется. - Ред.)", - предположил он.

При этом относительно роли самого Медведева Делягин был категоричен. По его словам, в очередной раз Медведев показал свою лояльность президенту.