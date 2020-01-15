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"Круто": Делягин эмоционально отреагировал на отставку Медведева и сделал прогноз
15 января 2020, 22:24 • 79 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал уход в отставку правительства России. "Медведев заявил об отставке правительства? Это круто", заявил он. При этом, заметил эксперт, пока члены правительства продолжат выполнять свои прежние обязанности.
Политолог и экономист Михаил Делягин эмоционально отреагировал на новости об уходе с поста премьера (и собственно, всего правительства) Дмитрия Медведева.
"Медведев заявил об отставке правительства? Это круто. Медведев подтвердил тем самым свою крайнюю лояльность", - сказал эксперт не без изумления.
В комментарии Царьграду он отметил, что, несмотря на официальное заявление, пока все члены правительства продолжат выполнять свои обязанности.
При этом относительно роли самого Медведева Делягин был категоричен. По его словам, в очередной раз Медведев показал свою лояльность президенту.
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