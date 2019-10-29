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"Круто рванёт, однако": На Украине решили заменить российский газ водородом
29 октября 2019, 09:54 • 101 • Политика
Украина решила, как будет обходиться без российского газа. Исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, что украинскую газотранспортную систему (ГТС) могут заполнить водородом. "Круто рванёт, однако", - шутят в соцсетях.
На Украине придумали план на случай прекращения транзита газа из России. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинскую газотранспортную систему могут заполнить водородом.
По его словам, с помощью водорода можно сохранять энергию, полученную от ветрогенераторов или солнечных батарей. Также Витренко предложил Украине стать "газовым мостом" между Румынией и Словакией или Польшей и Молдавией.
Напомним, что Украина до сих пор не договорилась с Россией о продлении договора на транзит газа, который истекает в конце этого года. К этому же времени должно закончиться строительство газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию напрямую с Центральной Европой, оставив Украину ни с чем.
Фото: скриншот Twitter/@wildwildhase
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