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"Круто рванёт, однако": На Украине решили заменить российский газ водородом

29 октября 2019, 09:54  •  101 • Политика
Украина решила, как будет обходиться без российского газа. Исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, что украинскую газотранспортную систему (ГТС) могут заполнить водородом. "Круто рванёт, однако", - шутят в соцсетях.
На Украине придумали план на случай прекращения транзита газа из России. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинскую газотранспортную систему могут заполнить водородом.
По его словам, с помощью водорода можно сохранять энергию, полученную от ветрогенераторов или солнечных батарей. Также Витренко предложил Украине стать "газовым мостом" между Румынией и Словакией или Польшей и Молдавией.
"Если соглашение по транзиту газа не будет достигнуто, украинскую ГТС можно будет заполнить... водородом. Похоже, это просто единственный газ, который вспомнился Витренко из школьной программы", - иронизирует в Twitter "Голос Мордора" @spacelordrock.
"Можно трубы поставить вертикально и качать невесомость", - шутит Александр Бестужев @huhOIzOObGGYIKN.
"Круто рванёт, однако", - предрекает Алексей Уральский @wildwildhase.
Напомним, что Украина до сих пор не договорилась с Россией о продлении договора на транзит газа, который истекает в конце этого года. К этому же времени должно закончиться строительство газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию напрямую с Центральной Европой, оставив Украину ни с чем.
Фото: скриншот Twitter/@wildwildhase

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