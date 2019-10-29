"Круто рванёт, однако": На Украине решили заменить российский газ водородом

На Украине придумали план на случай прекращения транзита газа из России. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинскую газотранспортную систему могут заполнить водородом.

По его словам, с помощью водорода можно сохранять энергию, полученную от ветрогенераторов или солнечных батарей. Также Витренко предложил Украине стать "газовым мостом" между Румынией и Словакией или Польшей и Молдавией.

"Если соглашение по транзиту газа не будет достигнуто, украинскую ГТС можно будет заполнить... водородом. Похоже, это просто единственный газ, который вспомнился Витренко из школьной программы", - иронизирует в Twitter "Голос Мордора" @spacelordrock. "Можно трубы поставить вертикально и качать невесомость", - шутит Александр Бестужев @huhOIzOObGGYIKN. "Круто рванёт, однако", - предрекает Алексей Уральский @wildwildhase.

Напомним, что Украина до сих пор не договорилась с Россией о продлении договора на транзит газа, который истекает в конце этого года. К этому же времени должно закончиться строительство газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию напрямую с Центральной Европой, оставив Украину ни с чем.

Фото: скриншот Twitter/@wildwildhase