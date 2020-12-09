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"Крутейший дед, не сдаётся": Трамп всё ещё надеется вернуться в Белый дом
09 декабря 2020, 19:30 • 155 • Политика
Президент США Дональд Трамп всё ещё надеется вернуться в Белый дом, несмотря на то, что официально победу на выборах присуждают Байдену. Скабеева восхитилась политиком: "Крутейший дед, не сдаётся".
Трамп выразил надежду на то, что он вновь возглавит администрацию президента, хотя ключевые американские штаты уже присудили победу его сопернику Джо Байдену.
Известная российская телеведущая Ольга Скабеева выразила восхищение Трампом, который даже на пороге поражения всё равно проявляет характер. В то же время она считает, что дальнейшие попытки отвоевать голоса бессмысленны.
Скриншот:Telegram/Skabeeva
Напомним, что победителем президентской гонки называют Джо Байдена. Ключевые американские штаты уже заявили, что кандидат от демократов набрал больше голосов выборщиков, чем его оппонент. Трамп же утверждает, что демократы пошли на масштабные фальсификации, чтобы обеспечить победу своему кандидату. В частности, команда Трампа сообщала о привлечении "мёртвых душ" (когда на выборах "голосуют" избиратели, которые на самом деле давно скончались), избирателей из других штатов, а также о вбросе голосов и загадочном "исчезновении" бюллетеней. Все эти случаи Трамп обещал обжаловать в судах, но пока не преуспел в этом.
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