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"Крупнейший сдвиг со времён краха империи": Британия успела заключить сделку по мягкому Brexit
25 декабря 2020, 00:20 • 83 • Политика
Великобритания успела заключить сделку по мягкому Brexit за семь дней до истечения срока. Если бы Лондон не согласовал свои действия с ЕС до Нового года, его бы ждал жёсткий сценарий Brexit, который сулил убытки всем сторонам. Сделку уже назвали "крупнейшим сдвигом со времён краха империи".
Власти Великобритании согласовали с Евросоюзом сделку, которая регламентирует вопросы экономических и хозяйственных отношений между Лондоном и Брюсселем после официального выхода страны из ЕС. Сделка, в частности, предполагает свободную торговлю с нулевыми тарифами и пошлинами, а также регулирует вопросы транспортного сообщения и рыболовства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что соглашение является большой победой британцев. С одной стороны, оно сохраняет прежние торговые преференции вроде отсутствия пошлин. С другой - Лондон смог вернуть свой суверенитет, получив полный контроль над своими границами, законодательством и финансами. Теперь Соединённое Королевство может проводить самостоятельную политику без оглядки на Брюссель.
Информагентство Reuters назвало соглашение "крупнейшим сдвигом со времён краха (Британской) империи".
Глава правительства также добавил, что британским властям удалось выполнить обещание, данное народу после референдума 2016 года.
Скриншот:Twitter/@BorisJohnson
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