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"Крупицы правды только в соцсетях": Французские полицейские подали в суд на протестующих

25 декабря 2018, 03:10  •  55 • В мире
С иском в суд на якобы напавших на них протестующих обратились французские полицейские. Однако по версии "желтых жилетов", спровоцировали инцидент сами силовики, и это подтверждается видеозаписью. "Крупицы правды только в соцсетях, СМИ врут", - утверждает лидер "желтых жилетов".
В одном из судов Франции будет рассматриваться иск, поданный полицейскими. Ответчиками должны стать "желтые жилеты". Однако, утверждает противоположная сторона, избили протестующих именно силовики.
О том, что существует видеозапись инцидента, сообщил лидер "желтых жилетов" Стефан Руж. На кадрах видно, что силовики первыми кинули гранату в толпу людей. Сделавший замечание прохожий едва не был избит стражами порядка. Однако удар дубинки он все-таки успел получить в ответ на свою инициативу.
Демонстранты попытались помочь незадачливому прохожему, однако полиция пустила в ход слезоточивый газ и травматические пули. Досталось и тем, кто просто проходил мимо в этот момент.
Однако французские СМИ решили "не вдаваться в детали" и опубликовали ролик в обрезанном виде, так, чтобы хорошо была видна только драка "желтых жилетов" с полицией. Виноватыми стали демонстранты.
"Слова излишни, когда есть картинка. Но пресса об этом не пишет - все давно куплено. Смена власти им не нужна, она их кормит. Поэтому врут. В погоне за рейтингом показывают сцены насилия. Демократии же нет. Зато есть цензура. Крупицы правды можно найти лишь в соцсетях", - заявил Стефан Руж.
Однако, по его словам, протестующие не могут "быть Иисусами" и не реагировать на действия полиции. Провокации устраивает власть, а все митинги "пацифистские", утверждает глава "желтых жилетов". Макрон "в тупике", поэтому в глазах населения протестующих необходимо дискредитировать, уверен он. Однако население "пошло бы даже за вандалами", лишь бы это принесло перемены. Люди с улиц не уйдут, пока не уйдет в отставку Макрон, передает слова Ружа издание "Политика сегодня".

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