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"Крупа не хранится вечно": Минпромторг призвал граждан России не паниковать и покупать еду с умом

16 марта 2020, 08:35  •  61 • Политика
Минпромторг России призвал граждан рационально закупать продукты. Ведомство заверило, что тесно работает с торговыми сетями, и что еды в стране более чем достаточно. "Крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно", - добавляет пресс-служба Минпромторга.
Министерство промышленности и торговли обратилось к гражданам России с призывом более осознанно и рационально подходить к покупке продуктов. В ведомстве подчеркнули, что еды в стране достаточно, никакого дефицита нет.
Минпромторг уведомляет, что торговые сети заранее закупили продукты питания. Поэтому, если товаров нет на полках, то дело лишь в том, что их ещё просто не успели разложить, а не в том, что всё раскупили. Также ведомство напоминает, что "крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно". В этой связи Минпромторг призывает рационально подходить к покупке продуктов в магазинах.
С учетом происходящего в зарубежных странах мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке, и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями, - приводит слова пресс-службы ведомства "Интерфакс".
Напомним, что в России действительно возрос спрос на продукты питания и гигиены. Однако это связано прежде всего с искусственным нагнетанием обстановки. В Сети регулярно появляются всевозможные вбросы о коронавирусе, чтобы спровоцировать панику, аналогичную той, что происходит на Западе. Один из таких примеров сегодня описывали и "Невские новости", говоря об "исчезающей с полок тушёнке". На поверку оказалось, что информация не соответствует действительности.

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