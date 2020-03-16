"Крупа не хранится вечно": Минпромторг призвал граждан России не паниковать и покупать еду с умом

Министерство промышленности и торговли обратилось к гражданам России с призывом более осознанно и рационально подходить к покупке продуктов. В ведомстве подчеркнули, что еды в стране достаточно, никакого дефицита нет.

Минпромторг уведомляет, что торговые сети заранее закупили продукты питания. Поэтому, если товаров нет на полках, то дело лишь в том, что их ещё просто не успели разложить, а не в том, что всё раскупили. Также ведомство напоминает, что "крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно". В этой связи Минпромторг призывает рационально подходить к покупке продуктов в магазинах.

С учетом происходящего в зарубежных странах мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке, и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями, - приводит слова пресс-службы ведомства "Интерфакс".

Напомним, что в России действительно возрос спрос на продукты питания и гигиены. Однако это связано прежде всего с искусственным нагнетанием обстановки. В Сети регулярно появляются всевозможные вбросы о коронавирусе, чтобы спровоцировать панику, аналогичную той, что происходит на Западе. Один из таких примеров сегодня описывали и "Невские новости", говоря об "исчезающей с полок тушёнке". На поверку оказалось, что информация не соответствует действительности.