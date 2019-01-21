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"Кругом люди в чёрных шлемах": В одном из районов венесуэльского Каракаса увидели начало "госпереворота" - видео
21 января 2019, 16:24 • 103 • В мире
В соцсетях появилось видео, на котором военные якобы захватили один из районов Каракаса и выступают против правительства Мадуро. "Кругом люди в чёрных шлемах", - комментируют видео в соцсетях. Многие отмечают, что это может быть начало "госпереворота".
Сейчас боливарианские СМИ передают, что и полиция, и силы быстрого реагирования окружают один из районов Каракаса. По последним данным, его якобы захватила группа мятежных военных. Об этом сообщает El Nacional.
Так, передавалось, что уже захвачен штаб Национальной гвардии. Кроме того, в соцсетях появилась информация, что к этому часу военные якобы начали выступать против правительства президента Николаса Мадуро. В микроблогах уже публикуется видео.
"Кругом люди в чёрных шлемах", - комментируют кадры в Twitter.
"Предполагаемый лидер мятежников — старший сержант Валдрен Фигероа, - сообщает El Nacional. - Он и его соратники распространили через соцсети приказ к защите конституции и неповиновению правительству".
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