Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой&...
Главная / Политика

"Кровью заслужили уважение": Оскорблённые силовики Чечни обратились к Путину с требованием

18 марта 2021, 12:55  •  210 • Политика
Бойцы полка Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину, потребовав остановить провокации против них. Публикации в "Новой газете" они считают клеветническими и оскорбительными. "Мы своей кровью заслужили уважительное отношение к себе", - подчеркнули силовики в обращении к Путину.
Ранее, напомним, в своих "расследованиях", опубликованных в "Новой газете", журналисты фактически обвинили бойцов в расправах над жителями республики. Назывались имена и фамилии конкретных силовиков.
Дальше выносить клевету и оскорбления в свой адрес силовики не стали. Их терпение лопнуло, и они обратились к Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину с требованием остановить "гнусные нападки" газеты против себя. "Расследования" бойцы полка Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова называют "провокацией и клеветой".
"Нам наша честь дороже жизни", "Мы своей кровью заслужили уважительное отношение к себе", - обращаются к российскому лидеру чеченские силовики.
Отметили также бойцы полка и то, что клеветнический "рупор крепко держат в своих руках западные спецслужбы", являющиеся спонсорами так называемых либеральных СМИ.
В своём обращение к президенту бойцы подтвердили, что готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего, добавив, что им "не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



210
Источник
Похожие новости
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена о Путине
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла из США
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
18 марта 2021, 11:05
Военкор сообщил об активной подготовке войны в Донбассе: "Должны сегодня ночью привезти"
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена...
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не был...
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
18 марта 2021, 01:00
Закройте уши, это не для русских: американист объяснил скандальное заявление Байдена ...
18 марта 2021, 01:00
"Всё сказано предельно ясно": Захарова прояснила ситуацию с отзывом посла и...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
13 марта 2021, 18:20
Детальный план войны в Донбассе расписан: Россию хотят схлестнуть со старым врагом
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
18 марта 2021, 02:50
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.