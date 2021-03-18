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"Кровью заслужили уважение": Оскорблённые силовики Чечни обратились к Путину с требованием
18 марта 2021, 12:55 • 210 • Политика
Бойцы полка Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину, потребовав остановить провокации против них. Публикации в "Новой газете" они считают клеветническими и оскорбительными. "Мы своей кровью заслужили уважительное отношение к себе", - подчеркнули силовики в обращении к Путину.
Ранее, напомним, в своих "расследованиях", опубликованных в "Новой газете", журналисты фактически обвинили бойцов в расправах над жителями республики. Назывались имена и фамилии конкретных силовиков.
Дальше выносить клевету и оскорбления в свой адрес силовики не стали. Их терпение лопнуло, и они обратились к Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину с требованием остановить "гнусные нападки" газеты против себя. "Расследования" бойцы полка Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова называют "провокацией и клеветой".
"Нам наша честь дороже жизни", "Мы своей кровью заслужили уважительное отношение к себе", - обращаются к российскому лидеру чеченские силовики.
Отметили также бойцы полка и то, что клеветнический "рупор крепко держат в своих руках западные спецслужбы", являющиеся спонсорами так называемых либеральных СМИ.
В своём обращение к президенту бойцы подтвердили, что готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего, добавив, что им "не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою".
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