"Кровью заслужили уважение": Оскорблённые силовики Чечни обратились к Путину с требованием

Бойцы полка Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину, потребовав остановить провокации против них. Публикации в "Новой газете" они считают клеветническими и оскорбительными. "Мы своей кровью заслужили уважительное отношение к себе", - подчеркнули силовики в обращении к Путину.

Ранее, напомним, в своих "расследованиях", опубликованных в "Новой газете", журналисты фактически обвинили бойцов в расправах над жителями республики. Назывались имена и фамилии конкретных силовиков.

Дальше выносить клевету и оскорбления в свой адрес силовики не стали. Их терпение лопнуло, и они обратились к Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину с требованием остановить "гнусные нападки" газеты против себя. "Расследования" бойцы полка Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова называют "провокацией и клеветой".

"Нам наша честь дороже жизни", "Мы своей кровью заслужили уважительное отношение к себе", - обращаются к российскому лидеру чеченские силовики.

Отметили также бойцы полка и то, что клеветнический "рупор крепко держат в своих руках западные спецслужбы", являющиеся спонсорами так называемых либеральных СМИ.

В своём обращение к президенту бойцы подтвердили, что готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего, добавив, что им "не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою".