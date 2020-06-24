"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию

Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов оценил, сможет ли Украина победить в случае военных действий, направленных против России. Недавно на эту тему высказался бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Тот считает, что у Украины нет шансов победить в противостоянии с Россией. Экс-министр заявил, что готов доказать это "формулами".

Военный эксперт согласился с заявлением Червоненко. Хлопотов убеждён, что военный потенциал Украины несопоставим с российским.

"Дело в том, что потенциал России и Украины в военном плане просто несопоставим. Прежде всего это экономика. Затем людские и промышленные ресурсы. Крови может пролиться очень много с обеих сторон, но Россия победит, и очень быстро", - цитирует эксперта портал URA.RU.

Специалист предположил, что именно для этого Украину и подталкивают к обострению обстановки, добиваясь кровопролития.

Напомним, что шансы Незалежной в эфире телеканала "112 Украина" оценил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Судя по его словам, в успехе своей страны он не просто сомневается, а уже заранее отдал победу русским.

"Когда ты понимаешь, что война - это не выход, тем более с Россией. Никогда мы её не победим", - озвучил свой прогноз бывший министр, тут же поинтересовавшись у ведущей, не посадят ли его за такие слова, сказанные в прямом эфире.

Как уточнил экс-министр, своё утверждение он может доказать без эмоций - сухими фактами и простой математикой.

"Я просто математически могу доказать - формулами, даже не эмоциями. Просто по математике, - продолжил свою мысль Червоненко, тяжело вздохнув, выдержав паузу и добавив: - Как хочется правды, вперёд мира даже".