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"Кровавый тиран правит Сирий без "синей галки": Как США переоценивают влияние Facebook
25 января 2019, 20:24 • 82 • Политика
После лишения президента Венесуэлы Николаса Мадуро "синей галочки" в Facebook, подтверждающей его личность и статус, журналисты заговорили о победе его оппонента и могуществе соцсети. Однако "Кровавый тиран" Асад живет без "синей галки" уже много лет и до сих пор правит страной.
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро лишили "синей галочки" в Facebook и Instagram, но выдали её его оппоненту Хуану Гуаидо, объявившему себя новым главой страны. Западные прихлебатели увидели в этом конец власти венесуэльского лидера и сверхмогущество американских соцсетей, решающих судьбу мировых лидеров. Однако реальность, как всегда, доказывает, что всё не совсем так.
"Синяя галочка" в соцсетях означает, что личность и статус владельца страницы официально подтверждены. Он тот, за кого себя выдает. Таким образом, лишив "синей галки" Николаса Мадуро, Facebook и Instagram как бы говорят, что больше не считают его президентом Венесуэлы.
Однако президент Сирии и "кровавый тиран" Башар Асад уже который год руководит страной без всякой "синей галочки" в Facebook, несмотря на все старания США по его свержению. То есть Facebook отнюдь не всесилен, и его "синие галочки" - это всего лишь один из инструментов по свержению неугодных Вашингтону лидеров.
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