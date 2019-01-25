После лишения президента Венесуэлы Николаса Мадуро "синей галочки" в Facebook, подтверждающей его личность и статус, журналисты заговорили о победе его оппонента и могуществе соцсети. Однако "Кровавый тиран" Асад живет без "синей галки" уже много лет и до сих пор правит страной.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро лишили "синей галочки" в Facebook и Instagram, но выдали её его оппоненту Хуану Гуаидо, объявившему себя новым главой страны. Западные прихлебатели увидели в этом конец власти венесуэльского лидера и сверхмогущество американских соцсетей, решающих судьбу мировых лидеров. Однако реальность, как всегда, доказывает, что всё не совсем так.

"Синяя галочка" в соцсетях означает, что личность и статус владельца страницы официально подтверждены. Он тот, за кого себя выдает. Таким образом, лишив "синей галки" Николаса Мадуро, Facebook и Instagram как бы говорят, что больше не считают его президентом Венесуэлы.

"Не дожидаясь реакции США, ЕС и других развитых демократий. Марк Цукерберг сделал свой выбор. И я думаю, на этом можно ставить точку в карьере Николаса Мадуро", - пишет украинский журналист Мустафа Найем.

Однако президент Сирии и "кровавый тиран" Башар Асад уже который год руководит страной без всякой "синей галочки" в Facebook, несмотря на все старания США по его свержению. То есть Facebook отнюдь не всесилен, и его "синие галочки" - это всего лишь один из инструментов по свержению неугодных Вашингтону лидеров.