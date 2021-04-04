"Кровавый гамбит": Убийство ребёнка в Донбассе "не заметили"

Трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик в ДНР, к сожалению, стала закономерным следствием политики украинских властей. Киев ведёт братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями "Детям Донбасса". Об этом заявил политик, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Откровенно циничными выглядят обвинения, звучащие в адрес России, по поводу якобы развязанной агрессии против Украины. Об этом Слуцкий написал в своём авторском Telegram-канале. По его словам, соблюдения Минска-2 и Парижских договорённостей нужно жёстко требовать - и особенно сейчас - от президента Зеленского.

"Европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребёнка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, ещё раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен", - написал Слуцкий.

Европе, по его словам, важно сохранять напряжение вблизи российских границ ценой жизни вот таких мальчишек, стариков и женщин. На геополитической шахматной доске Брюссель и Вашингтон пытаются разыграть кровавый гамбит, вряд ли отдавая себе отчёт, что выигрышной эта партия быть не может.

Как заявил по этому поводу спикер Госдумы Вячеслав Володин, о смерти ребёнка в Донбассе не говорят министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом.

"Погиб ребёнок. У него впереди должна была быть долгая жизнь. Но её оборвали. Всё это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств", - отметил Володин.