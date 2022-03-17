"Кровавая провокация радикалов": Дипломаты разоблачили фальшивку с Мариуполем

Посольство России в США заявило о новой фальшивке в американских СМИ - якобы причастности наших ВС к удару по мариупольскому драмтеатру. Русские дипломаты опровергли все обвинения, высказав уверенность в том, что это украинские "радикалы совершили кровавую провокацию".

После очередной фальшивки о событиях в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, выданной американской прессой, посольство России в США призвало журналистов "прекратить враньё и заняться объективным освещением событий на Украине".

Так категорично русские дипломаты отреагировали на публикации американских СМИ об атаке на драматический театр Мариуполя. В частности, распространилась дезинформация о том, что якобы к этому причастны Вооружённые силы России. Однако этот фейк опровергли сами местные жители.

В посольстве категорически отвергли обвинения в адрес нашей армии, напомнив и о заявлении Минобороны России. В военном ведомстве ранее уточнили, что никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, наша авиация не выполняла.

А вот о том, что украинские боевики удерживали в здании театра в качестве заложников мирных жителей, рассказали беженцы. Они уточнили, что живой щит из мирных горожан соорудили для себя боевики из нацбатальона "Азов"*.

Ранее одна из беженок рассказывала, что отходя, украинские националисты "драмтеатр разбомбили", а "людей, которые уезжали по зелёному коридору, просто расстреляли".

"Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект", - высказали свою точу зрения русские дипломаты.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.