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"Кровавая баня": Слова "бесноватой" грузинской журналистки об Абхазии опровергли заметкой столетней давности

13 июля 2019, 21:24  •  14 • Политика
Слова "бесноватой" грузинской журналистки Тамары Нуцубидзе о том, что Абхазия часть Грузии, в Сети опровергли газетной заметкой столетней давности. Там сказано, что грузины ради аннексии Аджарии устроили осетинам и абхазам "кровавую баню".
Вырезку из старинной газеты показал своим подписчикам автор ЖЖ Colonel Cassad. Он уточнил, что источником этих данных является эмигрантская газета "Возрождение", выпущенная во Франции в июле 1930 года.
"Так сказать в дополнение к недавней перепалке в ОБСЕ российской делегации с грузинами, которые пытались доказывать, что Абхазия и Южная Осетия "это их земля", - отметил автор публикации.
В заметке говорится о том, что "самостийные" грузины право на самоопределение признают только за собой, отказывая в этом соседним народам. Рассуждая о насильственной аннексии Грузией соседних земель, авторы публикации столетней давности гневно называют действия грузин "кровавой баней".
Ранее журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вышла из себя во время интервью с депутатом Госдумы и главой делегации России в ОБСЕ Петром Толстым. Политик прокомментировал признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.
"Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию! Запомните это, передайте всем!" - сказал Толстой берущей у него интервью грузинской журналистке.
Эти слова вызвали резкую и неадекватную реакцию со стороны репортёрши "Рустави 2". Она принялась размахивать руками и кричать хриплым голосом о том, что Грузия уже территориально целостна, а также, что весь мир с ней. Устав от бессмысленного спора с женщиной, Толстой повторил свой тезис и вышел из кадра.

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