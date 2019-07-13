"Кровавая баня": Слова "бесноватой" грузинской журналистки об Абхазии опровергли заметкой столетней давности

Вырезку из старинной газеты показал своим подписчикам автор ЖЖ Colonel Cassad. Он уточнил, что источником этих данных является эмигрантская газета "Возрождение", выпущенная во Франции в июле 1930 года.

"Так сказать в дополнение к недавней перепалке в ОБСЕ российской делегации с грузинами, которые пытались доказывать, что Абхазия и Южная Осетия "это их земля", - отметил автор публикации.

В заметке говорится о том, что "самостийные" грузины право на самоопределение признают только за собой, отказывая в этом соседним народам. Рассуждая о насильственной аннексии Грузией соседних земель, авторы публикации столетней давности гневно называют действия грузин "кровавой баней".

Ранее журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вышла из себя во время интервью с депутатом Госдумы и главой делегации России в ОБСЕ Петром Толстым. Политик прокомментировал признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию! Запомните это, передайте всем!" - сказал Толстой берущей у него интервью грузинской журналистке.

Эти слова вызвали резкую и неадекватную реакцию со стороны репортёрши "Рустави 2". Она принялась размахивать руками и кричать хриплым голосом о том, что Грузия уже территориально целостна, а также, что весь мир с ней. Устав от бессмысленного спора с женщиной, Толстой повторил свой тезис и вышел из кадра.