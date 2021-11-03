"Кровавая баня" для всего мира: Историк назвал условие глобальной войны с Россией

Военный историк Борис Юлин, комментируя угрозу украинского генерала в адрес России устроить "кровавую баню", допустил вариант, при котором Россию могут втянуть уже в глобальную войну, а не только в конфронтацию с Украиной.

Вероятность того, что "кровавую баню" могут устроить не только России, но и всему миру, не исключена. Военный историк Борис Юлин допустил, что "если НАТО не будет вмешиваться, то конфликт ограничится территорией Донбасса". Однако, он не исключает, что "вероятность такого вмешательства далеко не нулевая".

Эксперт отметил, что Донбасс сейчас крайне нестабильная зона. И вероятность того, что война между Россией и Украиной всё же может начаться, не исключена.

Ранее, напомним, украинский генерал, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил устроить России "кровавую баню", если та вдруг начнёт боевые действия в Донбассе.

Однако, если следовать предположению военного историка, в случае подключения к конфликту сил Североатлантического альянса, может разразиться глобальная война.

И хоть подобный сценарий в сейчас кажется нереальным, эксперт в беседе с "Лентой.ру" предложил вспомнить Югославию, где, по его словам, тоже никто не ожидал, что НАТО станет бомбить Белград.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил в разговоре с журналистами о том, что наша страна "сохраняет военное присутствие на своей территории, там, где считает это необходимым".