"Кровь преданных 12 июня до сих пор льётся": Русским напомнили о фатальном для России

Об истинном и ложном Дне России, о фатальном для нашей страны моменте и о "крови наших людей, преданных 12 июня", вспоминает философ Александр Дугин в новом выпуске "Директивы". В том числе напомнил он и о том "позорном ярме" для русских, от которого Россия потихоньку начинает избавляться.

12 июня вся страна отмечает День России. Но те, кто пережил ужасы лихих (для большинства граждан нашей страны) "святых" (для пришедших к власти либералов) 90-х воспринимают эту дату началом конца. Почему? Об этом в своей авторской программе "Директивы" на "Первом русском" рассказал известный философ Александр Дугин.

"12 июня и созданное в этот день государство стало позорным ярмом, символом унижения и глубокого предательства со стороны всех и всего, - уверен он. - Это момент конца. Причем такого конца, негатив которого не был компенсирован ничем. Все осколки кроме России после падения СССР что-то получили взамен. Мы взамен получили только дополнительный минус. Во всех субъектах бывшего СССР значительная часть политических сил получили право утверждать свою идентичность. Все кроме русских. Русские оказавшиеся без половины своих территорий снова оказались в положении людей второго сорта - уже в новом государстве. А брезгливость и отвращение к русскому народу не только не завершилось после 70 лет догматического интернационализма, но вспыхнуло с новой силой".

Рассуждая об истинном и ложном Дне России, Дугин обратил внимание на новый вектор, заданный президентом России Владимиром Путиным после его прихода к власти в 2000-х.

"Этот вектор неспешного выползания из 90-х (именно выползания и именно неспешного) незаметного в моменте, но фатально необратимого", идущего от начальной точки - "то есть от момента создания Российской Федерации, того фатального момента, когда рухнула Империя".

"Это был настоящий ужас. И мерзость предательства Горбачева и Ельцина перед лицом великой истории великого народа и великого государства никогда не сможет найти никакого оправдания, - уверен Дугин. - 12 июня 1991 года. В этот момент с фатальным избранием Ельцина президентом РСФСР Россия рухнула. Либералы в 90-е пытались сделать 12 июня праздником свободы и демократии. Под этими лозунгами они имели в виду свое незаслуженное криминальное обогащение, упразднение даже следов социальной справедливости, разграбление огромной страны, распад государственности и установление своей собственной идеологической, политической и экономической диктатуры под руководством истинного господина - капиталистического Запада".

21 год назад началась "эпоха Путина", когда после "губителя" Бориса Ельцин Империю "неспешно с паузами в целые десятилетия – худо-бедно" начали восстанавливать. Дугин предлагает как можно быстрее забыть 12 июня, когда "от тела России под аплодисменты пятой колонны и оголтелого либерального ворья были отторгнуты жизненно важные органы".

"Они до сих пор сочатся кровью. Эта кровь льётся в Карабахе и на Донбассе - то струйками, то потоками, - напомнил философ. - Кровь наших людей, преданных 12 июня".

Автор "Директив" верит, что у России будет свой настоящий день. Был и будет. Не 12 июня, уж точно. А когда - мы узнаем позже. И это зависит от каждого из нас - приблизить заветный день, подлинный День России.