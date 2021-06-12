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"Кровь преданных 12 июня до сих пор льётся": Русским напомнили о фатальном для России
12 июня 2021, 19:50 • 132 • Политика
Об истинном и ложном Дне России, о фатальном для нашей страны моменте и о "крови наших людей, преданных 12 июня", вспоминает философ Александр Дугин в новом выпуске "Директивы". В том числе напомнил он и о том "позорном ярме" для русских, от которого Россия потихоньку начинает избавляться.
12 июня вся страна отмечает День России. Но те, кто пережил ужасы лихих (для большинства граждан нашей страны) "святых" (для пришедших к власти либералов) 90-х воспринимают эту дату началом конца. Почему? Об этом в своей авторской программе "Директивы" на "Первом русском" рассказал известный философ Александр Дугин.
Рассуждая об истинном и ложном Дне России, Дугин обратил внимание на новый вектор, заданный президентом России Владимиром Путиным после его прихода к власти в 2000-х.
"Этот вектор неспешного выползания из 90-х (именно выползания и именно неспешного) незаметного в моменте, но фатально необратимого", идущего от начальной точки - "то есть от момента создания Российской Федерации, того фатального момента, когда рухнула Империя".
21 год назад началась "эпоха Путина", когда после "губителя" Бориса Ельцин Империю "неспешно с паузами в целые десятилетия – худо-бедно" начали восстанавливать. Дугин предлагает как можно быстрее забыть 12 июня, когда "от тела России под аплодисменты пятой колонны и оголтелого либерального ворья были отторгнуты жизненно важные органы".
Автор "Директив" верит, что у России будет свой настоящий день. Был и будет. Не 12 июня, уж точно. А когда - мы узнаем позже. И это зависит от каждого из нас - приблизить заветный день, подлинный День России.
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