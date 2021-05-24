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"Кровь и страдания миллионов": Захарова научила Запад правильному "шокированию"

24 мая 2021, 13:50  •  18 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Западу о нарушениях международного права, которые привели к массовым жертвам по всему миру.
Мария Захарова в своём фейсбук-аккаунте написала достаточно эмоциональный текст, в котором напомнила западным странам об утрате ими лидерских позиций из-за регулярного нарушения международного права.
"Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали. Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - написала Захарова в связи с посадкой самолёта и арестом разыскиваемого властями Белоруссии Романа Протасевича.
Напомним, что в воскресенье самолёт ирландского лоукостера Ryanair был посажен в Минске. На его борту находился обвиняемый в многочисленных преступлениях гражданин Белоруссии Роман Протасевич, который был задержан властями. Страны ЕС, США Австралии и Канады выступили с осуждением действий Белоруссии.

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