"Кровь и страдания миллионов": Захарова научила Запад правильному "шокированию"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Западу о нарушениях международного права, которые привели к массовым жертвам по всему миру.

Мария Захарова в своём фейсбук-аккаунте написала достаточно эмоциональный текст, в котором напомнила западным странам об утрате ими лидерских позиций из-за регулярного нарушения международного права.

"Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали. Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - написала Захарова в связи с посадкой самолёта и арестом разыскиваемого властями Белоруссии Романа Протасевича.

Напомним, что в воскресенье самолёт ирландского лоукостера Ryanair был посажен в Минске. На его борту находился обвиняемый в многочисленных преступлениях гражданин Белоруссии Роман Протасевич, который был задержан властями. Страны ЕС, США Австралии и Канады выступили с осуждением действий Белоруссии.