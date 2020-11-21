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"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху

21 ноября 2020, 01:25  •  41 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о попытках затормозить выполнение договорённостей по Нагорному Карабаху. Президент Владимир Путин удивился этим словам и чётко дал понять, чем такие проволочки могут обернуться. "Кровь пострадавших будет на их руках", - произнёс глава государства.
На совещании, темой которого была российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе, Сергей Лавров заявил, что ощущается тенденция, которая направлена на торможение выполнения соглашений. Речь идёт о трёхстороннем заявлении, подписанном президентом России Владимиром Путиным, его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 9 ноября.
Глава МИД РФ отметил, что чувствуются попытки не позволить этому заявлению полностью состояться. Видны также действия, направленные на изменение характера миротворческой миссии России в Арцахе.
Владимира Путина удивили эти сообщения. Он признался, что информация стала для него неожиданностью.
Люди, которые пытаются это сделать (затормозить исполнение соглашения по Карабаху. - Ред.), должны понимать, что альтернативой может быть только одно - война. И если, не дай Бог, это произойдёт, то кровь пострадавших будет на их руках, тех, кто пытается торпедировать эту договорённость, - жёстко ответил президент России.
На совещании также была затронута тема защиты памятников и святынь в Нагорном Карабахе. Владимир Путин считает, что к этой работе должны подключиться ЮНЕСКО. Кроме того, ЮНИСЕФ должен помочь детям и подросткам Арцаха, так как именно они больше других уязвимы в ситуации военного конфликта. Глава государства также добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал дать возможность беспрепятственного доступа к святыням и памятникам Карабаха.

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