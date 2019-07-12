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"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки

12 июля 2019, 06:24  •  84 • Политика
Напомним, ранее в Сеть попало видео, на котором грузинская журналистка пыталась взять интервью у главы делегации России в ОБСЕ Петра Толстого. Пользователи ее тут же назвали "бесноватой". А еще заметили, что она "кроме слова "Путин" сказать ничего не может".
Один из ответов политика вызвал у дамы очень странную реакцию. Тостой ей доходчиво объяснил, почему Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию.
После этого журналистка принялась мотать головой и широко размахивать руками. Потом она начала что-то несвязное говорить надрывающимся голосом. Сейчас пользователи соцсетей нашли отгадку такого странного для корреспондента поведения.
"Журналистка выглядит умственно отсталой гопотой. И кроме слов «Путин» ни чего сказать не может", - замечает @abulakhov.
"Не любят правды в Габунии. Обзывать человека от безысходности начинают", - пишет @GXohy.
"Бесноватая грузинка", - объясняет @malodoyK510
"Какая она бешеная", - иронизирует @OrandJa
"Журналистика просто неподготовленная вылезла и лопочет непонятные для нее слова", - сообщает @VitaAlova
Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Грузии, лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили вместе с коллегами намерена приехать в Россию.
"Провокаторы оттолкнули страну назад, и это происходит не впервые, - цитирует ее "Парламентская газета". - Однако мы вновь найдём выход.
Она выразила надежду, что визит представителей грузинской стороны будет полезен, прежде всего, для самой Грузии.

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