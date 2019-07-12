"Кроме слова "Путин" сказать ничего не может": В России нашли разгадку поведения "бесноватой" грузинской журналистки

Один из ответов политика вызвал у дамы очень странную реакцию. Тостой ей доходчиво объяснил, почему Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию.

После этого журналистка принялась мотать головой и широко размахивать руками. Потом она начала что-то несвязное говорить надрывающимся голосом. Сейчас пользователи соцсетей нашли отгадку такого странного для корреспондента поведения.

"Журналистка выглядит умственно отсталой гопотой. И кроме слов «Путин» ни чего сказать не может", - замечает @abulakhov.

"Не любят правды в Габунии. Обзывать человека от безысходности начинают", - пишет @GXohy.

"Бесноватая грузинка", - объясняет @malodoyK510

"Какая она бешеная", - иронизирует @OrandJa

"Журналистика просто неподготовленная вылезла и лопочет непонятные для нее слова", - сообщает @VitaAlova

Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Грузии, лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили вместе с коллегами намерена приехать в Россию.

"Провокаторы оттолкнули страну назад, и это происходит не впервые, - цитирует ее "Парламентская газета". - Однако мы вновь найдём выход.

Она выразила надежду, что визит представителей грузинской стороны будет полезен, прежде всего, для самой Грузии.