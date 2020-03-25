Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью...
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
Главная / Политика

"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов

25 марта 2020, 01:35  •  28 • Политика
Норвежское СМИ хвалит Россию за своевременно принятые меры против коронавируса. По словам военного политолога, в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса Европе, кроме России, никто не поможет. "Готовы обратиться к России. А её надо хвалить", - объясняет эксперт "разворот" Норвегии на 180 градусов в плане отношения к Москве.
Пока у норвежских и западноевропейских политиков был идеологический паралич из-за коронавируса, Россия всё сделала как по инструкции: выпустила постановления, изолировала людей и закрыла границу - то есть приняла абсолютно разумные меры против смертоносной инфекции, пишет норвежское издание Resett. Что стоит за внезапной похвалой в адрес России, рассказал Царьграду военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Он отмечает, что с одной стороны, всё описанное в норвежской статье соответствует действительности. Предпринятые российскими властями действия были оперативными, эффективными и обеспечивающими безопасность граждан. Они показали умение руководства страны оперативно реагировать и прогнозировать ситуацию.
Но с другой стороны, действительно странно слышать похвалы от страны, которая до этого постоянно подозревала Россию в намерениях захватить Норвегию и которая разыскивала повсюду российские подлодки и российских шпионов, указывает эксперт.
Андрей Кошкин полагает, что причина такой резкой перемены настроения связана с тем, что Европа из-за коронавируса оказалась в тяжелейшей экономической, социальной, человеческой и военной ситуации. И помочь Европе может только Россия, потому что США бросили ЕС.
"Готовы обратиться к России. А её надо хвалить. Потому что они знают, что для любого государства тяжело от себя отрывать, когда надо своим жителям дать. Вот почему и появляются такие статьи", - сказал Андрей Кошкин в интервью Царьграду.
поддерживаю 100%
не поддерживаю 0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 21:35
Россия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
24 марта 2020, 21:35
В ООН потребовали прекратить изоляцию России
24 марта 2020, 21:35
Коронавирус в большой политике: Трамп сбежал от одного врача, а Путин лично отправился в Коммунарку
24 марта 2020, 23:35
Почему уничтожили телефон, которым снимали Путина: Песков приоткрыл завесу тайны
24 марта 2020, 21:35
"Доставлен под конвоем в Россию": Польша выдала скрывавшегося совладельца ТЦ "Зимняя вишня"
24 марта 2020, 23:35
Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2020, 22:35
Коронавирус: Почему на Украине все будет еще хуже, чем в Италии
24 марта 2020, 22:08
Мы в самом начале эпохи, которая продлится 200 лет. Н. Сорокин
24 марта 2020, 21:35
Коронавирус в большой политике: Трамп сбежал от одного врача, а Путин лично отправилс...
24 марта 2020, 23:35
Почему уничтожили телефон, которым снимали Путина: Песков приоткрыл завесу тайны
24 марта 2020, 21:35
"Доставлен под конвоем в Россию": Польша выдала скрывавшегося совладельца Т...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2020, 17:35
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
22 марта 2020, 08:35
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью из Бергамо
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
21 марта 2020, 08:35
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
18 марта 2020, 15:30
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса
19 марта 2020, 04:35
"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину
23 марта 2020, 07:35
Коронавирус изменит государство Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.