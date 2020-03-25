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"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
25 марта 2020, 01:35 • 28 • Политика
Норвежское СМИ хвалит Россию за своевременно принятые меры против коронавируса. По словам военного политолога, в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса Европе, кроме России, никто не поможет. "Готовы обратиться к России. А её надо хвалить", - объясняет эксперт "разворот" Норвегии на 180 градусов в плане отношения к Москве.
Пока у норвежских и западноевропейских политиков был идеологический паралич из-за коронавируса, Россия всё сделала как по инструкции: выпустила постановления, изолировала людей и закрыла границу - то есть приняла абсолютно разумные меры против смертоносной инфекции, пишет норвежское издание Resett. Что стоит за внезапной похвалой в адрес России, рассказал Царьграду военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Он отмечает, что с одной стороны, всё описанное в норвежской статье соответствует действительности. Предпринятые российскими властями действия были оперативными, эффективными и обеспечивающими безопасность граждан. Они показали умение руководства страны оперативно реагировать и прогнозировать ситуацию.
Но с другой стороны, действительно странно слышать похвалы от страны, которая до этого постоянно подозревала Россию в намерениях захватить Норвегию и которая разыскивала повсюду российские подлодки и российских шпионов, указывает эксперт.
Андрей Кошкин полагает, что причина такой резкой перемены настроения связана с тем, что Европа из-за коронавируса оказалась в тяжелейшей экономической, социальной, человеческой и военной ситуации. И помочь Европе может только Россия, потому что США бросили ЕС.
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