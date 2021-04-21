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"Крокодиловы слёзы США": Военный эксперт о признании Вашингтона в уязвимости перед Россией

21 апреля 2021, 22:50  •  61 • Политика
США признали уязвимость американской армии перед Россией. "Подобные доклады появляются тогда, когда надо лоббировать военную машину и военно-промышленный комплекс США. То, о чём пишет Счётная палата, - это крокодильи слезы", - прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.
В Счётной палате США признали, что боеготовность американских Вооружённых сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах в последние 20 лет. Признание американских чиновников прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.
В докладе американской Счётной палаты говорится о снижении боеготовности США на море, отсутствии профессиональных лётчиков для некоторых видов самолётов, а также отмечаются недостатки в космической сфере. Виктор Литовкин согласен с тезисом о том, что США утеряли превосходство в военной сфере, однако доклад Счётной палаты - это "крокодиловы слёзы" ради увеличения и без того раздутого военного бюджета.
Подобные доклады появляются тогда, когда надо лоббировать военную машину и военно-промышленный комплекс США. То, о чём пишет Счетная палата, - это крокодильи слезы,
- объяснил эксперт в беседе с Nation News.
Виктор Литовкин напомнил, что США всегда воевали только против заведомо более слабых противников. Кроме того, долг Штатов перед другими государствами измеряется триллионами долларов.

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