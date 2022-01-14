"Кризис только начинается": Что ждёт Казахстан, объяснил политтехнолог

Что ждёт Казахстан после завершения погромов, спрогнозировал политтехнолог Семён Уралов: "Кризис только начинается". По его мнению, страна уже давно поделена между влиятельными лицами. Если такая модель сохранится, ситуация вновь обострится.

Ситуация в Казахстане пока стабилизировалась. Вооружённый мятеж подавлен. Своих основных целей заговорщики не достигли, заметил ведущий телеканала Царьград Никита Комаров в программе "Государственник".

В настоящее время в республике идут аресты, чистки внутри элит и силовых структур. Согласно наиболее популярной версии, всю эту кашу в виде погромов заварили представители окружения бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Так, некоторые влиятельные лица, поняв, что утрачивают свои позиции, пошли на подобные провокации.

Сейчас вскрылась информация о том, что в Казахстане существовали лагеря подготовки боевиков. При этом Комитет национальной безопасности РК долгое время закрывал на это глаза.

Кроме того, силы, причастные к организации беспорядков, как предполагается, уже давно выстроили очень активное взаимодействие с властями Великобритании и Турции.

О том, что может ждать эту страну дальше, в эфире "Первого русского" размышлял политтехнолог Семён Уралов. Он выразил уверенность, что говорить о завершении периода нестабильности в Казахстане пока рано: