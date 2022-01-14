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"Кризис только начинается": Что ждёт Казахстан, объяснил политтехнолог

14 января 2022, 12:20  •  247 • Политика
Что ждёт Казахстан после завершения погромов, спрогнозировал политтехнолог Семён Уралов: "Кризис только начинается". По его мнению, страна уже давно поделена между влиятельными лицами. Если такая модель сохранится, ситуация вновь обострится.
Ситуация в Казахстане пока стабилизировалась. Вооружённый мятеж подавлен. Своих основных целей заговорщики не достигли, заметил ведущий телеканала Царьград Никита Комаров в программе "Государственник".
В настоящее время в республике идут аресты, чистки внутри элит и силовых структур. Согласно наиболее популярной версии, всю эту кашу в виде погромов заварили представители окружения бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Так, некоторые влиятельные лица, поняв, что утрачивают свои позиции, пошли на подобные провокации.
Сейчас вскрылась информация о том, что в Казахстане существовали лагеря подготовки боевиков. При этом Комитет национальной безопасности РК долгое время закрывал на это глаза.
Кроме того, силы, причастные к организации беспорядков, как предполагается, уже давно выстроили очень активное взаимодействие с властями Великобритании и Турции.
О том, что может ждать эту страну дальше, в эфире "Первого русского" размышлял политтехнолог Семён Уралов. Он выразил уверенность, что говорить о завершении периода нестабильности в Казахстане пока рано:
Я считаю, что кризис только начинается. Если мы посмотрим на список реальных владельцев республики на уровне субъектов, корпораций, влиятельных людей, мы увидим, что всё уже давно поделено. Если сохранится такая модель, как была, настроения в обществе, которое в первых числах января выплеснуло всё, что накипело, снова обострятся. Нам кажется, что политический кризис уже завершён, но он будет перетекать в экономический. Будет жёстче звучать вопрос о реальной власти, а не формальной, о тех, кому в действительности принадлежит Казахстан.

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