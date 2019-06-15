Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Чрезвычайная ситуация государственного уровня»: «Укртрансгаз» не может рассчита...
Единороссы в Хабаровском крае определили певицу Цыганову кандидатом на довыборы ...
МИД РФ рассчитывает, что морской арбитраж признает отсутствие компетенции по иск...
Самый жесткий и НЕПРИМИРИМЫЙ гость! Лучшие выступления Семёна Багдасарова // Веч...
Главная / Политика

"Кризис преодолен": Додон приветствовал решение КС об отмене роспуска парламента

15 июня 2019, 20:39  •  27 • Политика
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда республики об отмене роспуска парламента. Глава государства считает, что теперь политический кризис преодолен.
Додон заявил, что первоначальное решение Конституционного суда привело к политическому кризису в стране, но теперь он преодолен. Причем по словам президента, КС сделал это по запросу главы государства.
"Все сомнительные юридические толкования были отменены. Политический и конституционный кризисы в стране преодолены. Я приветствую это решение", - цитирует ТАСС Додона.
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня.
"Учитывая обращение в КС от 15 июня о пересмотре решений, принятых Конституционным судом 7-9 июня, учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конституции Республики Молдова и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13, 14 и 15 от 8 июня 2019 г. и два заключения КС от 9 июня 2019 г.", - заявил его председатель Михаил Поалелунжь.
Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. По словам председателя КС, "решение является окончательным и пересмотру не подлежит".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
15 июня 2019, 18:39
Слуцкий: США под разными предлогами двигают свои вооружения к границам России
15 июня 2019, 14:09
Саммит СВМДА: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на "Аурусе"
15 июня 2019, 15:24
Ректор ТОГУ стал секретарем реготделения "Единой России" в Хабаровском крае
15 июня 2019, 04:24
Пушков указал на глобальное недоверие к заявлениям США по Ирану
15 июня 2019, 17:24
"Ценой своей карьеры": Пушков рассказал, почему Шрёдер не побоялся признать Крым российским
14 июня 2019, 21:54
"Никаких закулисных игр": Додон признал значительную роль США в роспуске правительства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2019, 19:39
«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
13 июня 2019, 13:09
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
13 июня 2019, 06:54
"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева
09 июня 2019, 02:09
Столп дыма: как российские военные атаковали в Сирии
14 июня 2019, 05:39
Выдача на смерть? Правосудие, за которое стыдно
09 июня 2019, 15:09
"Тут либо либо Крым наш и концерт на День России, либо...": Коц указал Макаревичу, что "мог бы и сам вежливо отказаться"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.