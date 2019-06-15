"Кризис преодолен": Додон приветствовал решение КС об отмене роспуска парламента

Додон заявил, что первоначальное решение Конституционного суда привело к политическому кризису в стране, но теперь он преодолен. Причем по словам президента, КС сделал это по запросу главы государства.

"Все сомнительные юридические толкования были отменены. Политический и конституционный кризисы в стране преодолены. Я приветствую это решение", - цитирует ТАСС Додона.

Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня.

"Учитывая обращение в КС от 15 июня о пересмотре решений, принятых Конституционным судом 7-9 июня, учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конституции Республики Молдова и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13, 14 и 15 от 8 июня 2019 г. и два заключения КС от 9 июня 2019 г.", - заявил его председатель Михаил Поалелунжь.

Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. По словам председателя КС, "решение является окончательным и пересмотру не подлежит".