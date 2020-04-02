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"Кризис не будет продолжаться вечно": Корт US Open в Нью-Йорке переоборудуют под временный госпиталь

02 апреля 2020, 02:35  •  21 • В мире
Часть Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг US Open в Нью-Йорке решено модернизировать под временный госпиталь. "Кризис не будет продолжаться вечно", - заявил мэр города Билл де Блазио.
Решение о переоборудовании приняла Ассоциация тенниса США. Сейчас на кортах разворачивается госпиталь, который рассчитан на 350 коек.
Мы готовы помочь. Нью-Йорк - наш дом, нам необходимо объединиться, - уверен пресс-секретарь Ассоциации Крис Уидмайер.
Предполагается, что во временном госпитале будут размещать пациентов, у которых COVID-19 не был подтверждён. Таким образом власти рассчитывают снизить нагрузку на остальные инфекционные учреждения Нью-Йорка, в которых уже отмечена острая нехватка ресурсов.
В Нью-Йорке временно модернизируют национальный теннисный центр, где проводится один из турниров Большого шлема, под нужды медиков. Сейчас там разворачивают госпиталь, рассчитанный на 350 коек.
В США, где общее число заразившихся коронавирусом достигло 189 753 человек, Нью-Йорк стал одним из эпицентров заражения. Согласно подсчетам аналитиков, пик эпидемии наступит через три недели, поэтому власти предпринимают все усилия, чтобы быть готовыми к этому.
Между тем в США почти исчерпан национальный запас личной защиты - катастрофически начинает не хватать медицинских масок, респираторов, перчаток и халатов. Стоит отметить, что в резерве собран крупнейший в США запас лекарств и средств для чрезвычайных ситуаций.

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