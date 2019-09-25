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"Кривящаяся Грета, согревшая взгляды Иванка - но "no visas": Чем запомнится ГА ООН

25 сентября 2019, 03:39  •  62 • В мире
Американская администрация опять решилась на "визовый демарш": некоторые члены российской делегации не смогли принять участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за того, что они не получили американские визы.
Среди них неожиданно оказался и глава Сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. В общей сложности не смогли приехать в Нью-Йорк десять российских делегатов, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.
По словам сенатора Косачева, история с визами – это "возмутительная акция, не имеющая оправданий и объяснений". При этом, отметил сенатор, в визах не отказано — просто членам делегации не вернули в срок паспорта, которые были сданы в посольство.

Антиооновская провокация США

В комментарии радио Sputnik Косачев также заявил, что данное решение, на его взгляд, определенно не техническое, а политическое. По его словам, официальная нота МИД России в адрес посольства США в Москве с нашими визовыми документами ушла адресату 30 июля. Потому, указал он, намеки на затягивание с подачей документов не выдерживают никакой критики.
"Это антиооновская провокационная акция американских властей, которая заслуживает консолидированной реакции международного сообщества", - заметил он.
Безусловно, указал сенатор, данный вопрос будет поднят с руководством Организации, а также с генеральным секретарем и с руководителями тех делегаций, "которые определяют лицо Организации, — постоянными членами Совбеза ООН".
В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения американской стороны о том, что представители нашей страны несвоевременно подали документы на американские визы.
"Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали"", - рассказала Захарова.

"Это не частная поездка в гости к Трампу"

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал попытки посольства США в Москве увильнуть от ответственности. Американцы заявили о "частном случае", но сенатор напомнил, что российская делегация ехала не в гости к Дональду Трампу, а на заседание ООН.
"США вообще не имели права им отказывать. Это сознательная и продуманная акция", - написал он в Twitter, отреагировав на байки американской дипмиссии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после невыдачи виз членам делегации, ехавшим на заседание Генассамблеи ООН, ведется работа по дипломатическим каналам. Он не исключил, что будут приняты жесткие меры, ибо Вашингтон грубо нарушил взятые на себя международные обязательства.

Истерика аутистки из Швеции

Между тем едва ли не главным событием нынешней Генеральной ассамблеи ООН, которая была посвящена борьбе с изменениями климата на планете, стало выступление экоактивистки из Швеции, 16-летней Греты Тунберг, которая так "разожгла страсти", что обсуждения ее заявлений с трибуны ООН не стихают уже второй день.
Эпатажное выступление Греты Тунберг в ООН способно потрясти, пожалуй, любого. Девушка явно экзальтированно читает с листочка заранее заготовленный текст, обвиняя собравшихся политиков в том, что они-де испортили ей детство. И все из-за глобального потепления, с которым Грета "борется", ради этой "борьбы" отказываясь от посещения школы.
Шведка с упорством, присущим людям, страдающим синдромом Аспергера, рассказывала о том, что, пока страдают и умирают люди, гибнут целые экосистемы, лидеры стран мира только и могут говорить "о деньгах и рассказывать сказки про рост экономики".
"Люди страдают, люди умирают! Целые экосистемы впадают в коллапс. Скоро начнётся массовое уничтожение, и всё, что вас занимает, – это деньги!" - увещевала Грета.

"Если б взгляд убивал – он был бы мертв"

Конечно, Грета получила свою "минуту славы" и внимания со стороны взрослых людей, сидевших в зале ГА ООН. Однако этого ей, видимо, было недостаточно. Она явно рассчитывала на не меньшее внимание и от президента США Дональда Трампа.
Однако американский лидер предпочел "не заметить" экзальтированную девушку-подростка. На видеозапись (которая затем стала вирусной) попал момент, когда Трамп проходил мимо группы людей, среди которых была и Грета.
Подросток тут же выступила вперед, вероятно, пытаясь привлечь к себе внимание Трампа. Однако тот и бровью не повел – продолжая разговор со своими спутниками, быстрым шагом проследовал мимо. От этого Тунберг скривилась, послав в спину уходящему Трампу неописуемый взгляд. В американском сегменте твиттера от взора экоактивистки многие пришли буквально в ужас.
"Что-то ужасное, неправильное в этой девочке", - написал @Piet00065526.
"Если бы взглядом можно было убить .... ей хватило бы одного раза", - содрогнулась комментатор @jstmichele.
К слову, появление Трампа на Генассамблее для многих было неожиданностью. Ведь он ранее неоднократно иронично отзывался о заявлениях ученых по поводу "глобального потепления" и прочих нежелательных изменениях климата, которые якобы отмечаются ими.

"Экофашизм" как глобалистский проект

Только очень наивные люди не видят, что Грета Тунберг – это на самом деле "глобалистский проект", который откровенно дискредитирует борьбу за экологию планеты.
Как отметил Егор Холмогоров, "искажённое лицо и психопатические манеры заставили напрячься даже тех, кто до сих пор относился к юной экоактивистке снисходительно". Опять полезло на ум слово "экофашизм", означающее подход, когда во имя преодоления действительных или мнимых угроз экосистеме зелёные намерены жертвовать людьми и прибегать к мерам вплоть до терроризма.
"Перед нами классическое проявление ювенального фашизма (или педократии, как выражался выдающийся русский публицист начала ХХ века С. Н. Сыромятников). Молодые люди заявляют своё право поучать всё общество на том основании, что они молоды и "завтра принадлежит им" (как пел юный нацист в мюзикле "Кабаре").
По мнению Холмогорова, Грету на роль "тарана" выбрали не случайно, а именно благодаря ее заболеванию: любая критика, особенно с намеком на ее психическое нездоровье, "будет воспринята как "неполиткорректная" и как дискриминация человека за свойство, которое не в его власти – по сути, как форма расизма".

Незатейливая рубашка Иванки Трамп "добавила огня"

Настоящий фурор смогла произвести в ГА ООН и дочь американского президента. Конечно, политическая деятельность Иванки Трамп и так восхищает многих людей. Но в этот раз дело было совершенно не в политике.
Казалось бы, вид Иванки Трамп был достаточно элегантным, скромным и даже где-то деловым. На конференции она появилась в белой юбке Prada с 3D-изображением желтых роз, стебли которых висели за краем подола, а также в облегающей рубашке.
Но взгляды как гостей в зале Генассамблеи, так и журналистов оказались моментально прикованными именно к ней. Многие сочли ее наряд "провокационным" и подвергли резкой критике.
Причиной пересудов стала облегающая шелковая рубашка лавандового цвета, подчёркивающая выдающуюся грудь Иванки. Некоторые комментаторы сочли, что 37-летняя красавица забыла надеть нижнее белье, другие со смешком допустили, что в ООН попросту холодно.
Особенно активно обсуждали Иванку подписчики Дональда Трампа. Многие пришли к выводу, что Иванка намеревалась вызвать ажиотаж своим внешним видом и ей это удалось.
Чкриншот: Twitter/Lilu26315247
С криншот: Twittwr/@dimsmirnov175

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