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"Критикуй кого хочешь, но...": Что и почему никогда не "топтал" Никита Исаев

17 ноября 2019, 21:24  •  60 • Политика
Сопредседатель московского отделения Общества "Двуглавый орёл" Андрей Афанасьев в своем Facebook назвал две сферы, которые никогда не "топтал" оппозиционно настроенный Никита Исаев. После смерти политика Афанасьев напомнил о напутствии, которое дал своему сыну отец Исаева: "Критикуй кого хочешь, но не трогай Церковь и армию".
Своё мнение о скончавшемся накануне 41-летнем политике Никите Исаеве высказал на странице в Facebook сопредседатель московского отделения Общества "Двуглавый орёл" Андрей Афанасьев.
"Мы были хорошо знакомы, делали вместе несколько медиапроектов, в том числе программу "Поле боя" на телеканале Царьград", - напомнил он.
Кроме того, Афанасьев отметил также, что с Исаевым они были скорее "идейно и политически оппонентами", добавив, что ему политик запомнился всё же не как "полемист", а "как человек с добрым сердцем и отличным чувством юмора".
Припомнил автор поста и один из разговоров с политиком, во время которого тот рассказал о напутствии своего глубоко верующего отца. Тогда же и выяснилось, что есть две сферы, которые никогда не "топтал" в своей критике Исаев. Отец, оказывается, заметил ему однажды: "Критикуй кого хочешь, но не трогай Церковь и армию".
"И Никита тогда мне сказал, что старается всегда выполнять это наставление, потому что считает, что очень важно слушаться своего отца", - резюмировал Афанасьев, добавив, что как раз в тот момент и сложил своё настоящее мнение о собеседнике.
Фото: скриншот facebook/asafanasiev

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