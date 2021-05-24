"Критическое состояние": Протасевича в белорусском СИЗО записали в больные

В белорусских соцсетях распространяется информация о критическом состоянии Романа Протасевича со ссылкой на его мать. Сведения опроверг лично экс-главред Telegram-канала NEXTA.

После ареста в Минске экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича белорусских соцсетях начали распространяться информация о его якобы критическом состоянии. Координатор белорусских протестов признался, что здоров.

После незапланированной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, на котором Протасевич летел из Афин в Вильнюс, молодого человека отправили в СИЗО-1. После фейков о "критическом состоянии" координатора протестов власти Белоруссии обнародовали видео с живым и здоровым Протасевичем.

Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания,

- говорит он на видеозаписи.

На кадрах видно, что "борец с режимом" находится в добром здравии. Следов пыток и мучений не имеет.

Напомним, что похожим образом российские оппозиционеры пытались вытащить из тюрьмы Навального. Заявлялось, что он буквально при смерти. Правда, видео из колонии наглядно доказывало, что оппозиционер чувствует себя более чем прекрасно.