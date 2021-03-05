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"Критически важно для нас": Офис Зеленского призвал Байдена к новым санкциям против России

05 марта 2021, 20:35  •  94 • Политика
На Украине призвали США ввести "новые всеобъемлющие санкции" против России. Представитель офиса Владимира Зеленского Юлия Свириденко заявила, что в особенности Киев интересует заморозка проекта "Северный поток - 2". "Прекращение этого проекта критически важно для нас", - объявила она на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.
Украина требует от США ввести новые ограничения против России. С таким призывом к администрации Байдена обратилась заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко.
По её словам, для Киева важно, чтобы американцы стали участниками переговоров в "нормандском" и "минском" форматах. "ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии", - пояснила она.
Особо Свириденко коснулась темы газопровода "Северный поток - 2". Представитель офиса Зеленского уточнила, что заморозка проекта крайне важна для Незалежной.
Она указала, что на Украине будут "очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима".
"Было бы замечательно, если бы санкции касались и "Северного потока - 2". Прекращение этого проекта критически важно для нас", - заметила Свириденко.

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