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"Критерием будет только война": После уничтожения С-400 в мультике Баранец напомнил о глобальном провале США

23 марта 2020, 15:35  •  56 • Политика
После уничтожения С-400 в мультике, снятом американскими специалистами, Виктор Баранец напомнил о глобальном провале США. "Критерием будет только война", - сказал он, призвав не бахвалиться почём зря.
Военно-промышленная компания США Lockheed Martin смоделировала уничтожение комплексов "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", которые стоят на вооружении России. Чем реальность отличается от американских мультиков, рассказал Царьграду военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, опубликованный США ролик - это типичная нахальная американская бравада. Всё, что они там нарисовали при помощи 3D-графики, - не более чем теоретические изыскания, которые имеют малое отношение к практике.
"Раньше мы играли в такие игры в пионерском лагере, когда у нас были какие-то свои и чужие машины. Но американцы, по-моему, слишком заигрались в эти сказки - американские сказки, рассчитанные на дураков. Повторяю, как бы мы ни расхваливали своё оружие или как бы американцы ни расхваливали своё оружие, истинным критерием будет только война. А вот там американцы даже не успеют узнать наши тактико-технические характеристики. Потому что их уже не будет на этом свете", - уверен Баранец.
Военный обозреватель "КП" напомнил о глобальном провале США с F-35, которые остаются самыми критикуемыми машинами, причём именно в американской прессе.
"Американские лётчики говорят, что во время полёта на F-35 они задыхаются. Американские лётчики говорят, что когда их самолёт попадает в плотное, сырое пространство, электроника перестаёт работать и сходит с ума. Американские лётчики говорили, что у них система прицеливания не работает так, как им хотелось бы, потому что они видят цель сзади, но не видят впереди. Вы почитайте американскую прессу. Это вам не Баранец говорит, это вам говорят люди, которые сидят в этом пианино".
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