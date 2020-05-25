"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех

Журналистка Юлия Витязева опубликовала на своей странице в Twitter изображение.

"Оккупированная Украина на обложке журнала Collier's. Крым - это Украина. 27 октября 1951 года", - гласит надпись.

Витязева рассмеялась по этому поводу и призналась, что у неё нет слов.

Скриншот: Twitter/@Vityzeva

В 1951 году Крым был российским. Крымская область из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) была передана Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) только в 1954 году.

Любопытно, что изображение было опубликовано в аккаунте History Ukraine. Авторы, занимаясь переписыванием истории, в очередной раз попытались убедить украинцев, что Крым принадлежал их стране всегда. То, что художник и пропагандист из США, которые подготовили такое изображение для обложки, ошиблись (вероятнее всего, намеренно), авторов History Ukraine не оправдывает.