"Крик поднимется страшный": Соловьёв заявил о "сильном ходе" Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о том, что флаг конфедератов не является расистским.

"Когда люди гордо размахивают флагом Конфедерации, речь не идёт о расизме, - высказал свою точку зрения глава Белого дома. - Они любят свой флаг. Он представляет юг страны".

По словам американского лидера, его лично флаг Конфедерации никак не оскорбляет, и он не поддерживает запреты на вывешивание этого флага. Кроме того, Трампа также не оскорбляет и движение Black Lives Matter. Его он расценил как проявление свободы слова.

При этом президент США подчеркнул, что проблема подобных движений, борющихся за отмену чего-либо, в том, что "мы не можем отменить свою историю".

"Мы не можем забыть о том, что Север воевал с Югом", - добавил также Трамп.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём авторском Telegram-канале прокомментировал это высказывание главы Белого дома.

"А вот это сильный ход, - высказал своё мнение журналист. - Крик поднимется страшный, но избирателей с Юга добавит".