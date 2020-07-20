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"Крик поднимется страшный": Соловьёв заявил о "сильном ходе" Трампа
20 июля 2020, 16:00 • 156 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о том, что флаг конфедератов не является расистским, заявил о "сильном ходе" главы Белого дома. При этом журналист отметил, что "крик поднимется страшный".
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о том, что флаг конфедератов не является расистским.
"Когда люди гордо размахивают флагом Конфедерации, речь не идёт о расизме, - высказал свою точку зрения глава Белого дома. - Они любят свой флаг. Он представляет юг страны".
По словам американского лидера, его лично флаг Конфедерации никак не оскорбляет, и он не поддерживает запреты на вывешивание этого флага. Кроме того, Трампа также не оскорбляет и движение Black Lives Matter. Его он расценил как проявление свободы слова.
При этом президент США подчеркнул, что проблема подобных движений, борющихся за отмену чего-либо, в том, что "мы не можем отменить свою историю".
"Мы не можем забыть о том, что Север воевал с Югом", - добавил также Трамп.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своём авторском Telegram-канале прокомментировал это высказывание главы Белого дома.
"А вот это сильный ход, - высказал своё мнение журналист. - Крик поднимется страшный, но избирателей с Юга добавит".
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