Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Упущенный шанс на диалог с Россией": Украинский политик указала на се...
"Мыльный пузырь из гордости": Психолог раскрыл "ужас" обвини...
«Нет такого правового механизма»: на Украине призвали определить морскую границу...
Горькая, но эффективная защита от рака груди: доказано пуэрториканками, подтверж...
Главная / Политика

"Крик, который был в студии, это ещё не всё": Амнуэль рассказал о том, что произошло у Соловьева вне эфира

24 сентября 2019, 14:39  •  381 • Политика
Общественный деятель Григорий Амнуэль, из-за слов которого телеведущий Владимир Соловьев не сдержался и заорал в прямом эфире своей авторской программы, рассказал Царьграду свою версию произошедшего. "Крик, который был в студии, это ещё не всё", - ответил Амнуэль и рассказал о том, что произошло с ним у Соловьева уже вне эфира.
Накануне вечером в своей авторской программе "Вечер" Владимир Соловьев не сдержался и буквально заорал в прямом эфире после слов одного из гостей о холокосте.
"Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать, - написал после у себя в "Телеграме" Соловьев. - Да ещё и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю".
Как оказалось, довел до крика телеведущего приглашенный в студию гость Григорий Амнуэль. Тот, рассуждая о холокосте, недвусмысленно намекнул, что в трагедии якобы виноваты солдаты нашей армии.
Царьград обратился к нему с вопросом о том, что же произошло в студии у Соловьева? По мнению Амнуэля, "Владимир перешёл на крик, не имея реальных аргументов опровергнуть то, что я говорил".
"Потому что, к сожалению, действительно, аргументы истории очень трудно опровергнуть", - пояснил свою точку зрения собеседник.
Соловьев же, напомним, во время программы подчеркнул, что "назвать советский народ виновником холокоста — высший уровень подлости", о котором он слышал в своей жизни в этой студии. "Даже поляк, которого я выгнал, до такой подлости не додумался", - резюмировал тогда ведущий.
При этом Амнуэль добавил, что в тот вечер "в студии собрались знающие историю в большинстве своём".
"Другое дело, что определённые вещи им нравятся, а другие не нравятся в этой истории, - считает собеседник. - Но история — это не гардероб, в котором вы оставляете только те платья, которые вам нравятся, а остальные, которые, с вашей точки зрения, вышли из моды, вы выкидываете. И забываете, что они у вас были. Нет, история — это вещь очень и очень упрямая. И доводы, скажем, насчёт советских красноармейцев, которые погибли в польских лагерях, в основном от голода и болезней, они тоже не очень удачны, с моей точки зрения, потому что пленены они были под Варшавой, а не под Москвой".
По уверению общественного деятеля, "это очевидная вещь - "агрессия" называется".
Впрочем, судя по словам Амнуэля, на крике Соловьева в студии дело не закончилось. Разговор между оппонентами продолжился и вне эфира.
"Крик, который был в студии, это ещё не всё. Мы потом ещё поговорили, что называется, за кулисами", - рассказал собеседник Царьграда.
При этом он уверяет, что этот ор не перерос в драку.
"Мы с Владимиром вполне имеем возможность говорить", - отметил собеседник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



381
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 11:24
"Русского хакера" доставили из Грузии в США, не доказав его вину
24 сентября 2019, 12:39
Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН
24 сентября 2019, 11:24
"Мыльный пузырь из гордости": Психолог раскрыл "ужас" обвинившей мировых лидеров 16-летней шведки
24 сентября 2019, 14:39
Американцу обещали серьезный разговор с Лавровым после скандала с визами для русских
23 сентября 2019, 19:09
Путин указал на "вызов для всего человечества"
24 сентября 2019, 11:24
Разгул коррупции на Украине помешал Трампу перевести деньги Киеву - WP
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2019, 04:54
Французские СМИ шокировали читателей: слабая экономика России - миф. На деле - это 3-...
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
24 сентября 2019, 04:54
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
24 сентября 2019, 08:09
Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Л...
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 сентября 2019, 09:09
"Америка превыше всего?": Жители ЕС признались, кого поддержат в случае войны России и США - опрос
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины
21 сентября 2019, 21:39
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
17 сентября 2019, 16:54
Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.