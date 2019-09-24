"Крик, который был в студии, это ещё не всё": Амнуэль рассказал о том, что произошло у Соловьева вне эфира

Накануне вечером в своей авторской программе "Вечер" Владимир Соловьев не сдержался и буквально заорал в прямом эфире после слов одного из гостей о холокосте.

"Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать, - написал после у себя в "Телеграме" Соловьев. - Да ещё и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало. Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю".

Как оказалось, довел до крика телеведущего приглашенный в студию гость Григорий Амнуэль. Тот, рассуждая о холокосте, недвусмысленно намекнул, что в трагедии якобы виноваты солдаты нашей армии.

Царьград обратился к нему с вопросом о том, что же произошло в студии у Соловьева? По мнению Амнуэля, "Владимир перешёл на крик, не имея реальных аргументов опровергнуть то, что я говорил".

"Потому что, к сожалению, действительно, аргументы истории очень трудно опровергнуть", - пояснил свою точку зрения собеседник.

Соловьев же, напомним, во время программы подчеркнул, что "назвать советский народ виновником холокоста — высший уровень подлости", о котором он слышал в своей жизни в этой студии. "Даже поляк, которого я выгнал, до такой подлости не додумался", - резюмировал тогда ведущий.

При этом Амнуэль добавил, что в тот вечер "в студии собрались знающие историю в большинстве своём".

"Другое дело, что определённые вещи им нравятся, а другие не нравятся в этой истории, - считает собеседник. - Но история — это не гардероб, в котором вы оставляете только те платья, которые вам нравятся, а остальные, которые, с вашей точки зрения, вышли из моды, вы выкидываете. И забываете, что они у вас были. Нет, история — это вещь очень и очень упрямая. И доводы, скажем, насчёт советских красноармейцев, которые погибли в польских лагерях, в основном от голода и болезней, они тоже не очень удачны, с моей точки зрения, потому что пленены они были под Варшавой, а не под Москвой".

По уверению общественного деятеля, "это очевидная вещь - "агрессия" называется".

Впрочем, судя по словам Амнуэля, на крике Соловьева в студии дело не закончилось. Разговор между оппонентами продолжился и вне эфира.

"Крик, который был в студии, это ещё не всё. Мы потом ещё поговорили, что называется, за кулисами", - рассказал собеседник Царьграда.

При этом он уверяет, что этот ор не перерос в драку.

"Мы с Владимиром вполне имеем возможность говорить", - отметил собеседник.