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"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы

17 мая 2020, 19:55  •  119 • Политика
Независимый эксперт Антипов привёл доказательства того, что MH17 потерпел крушение из-за взрыва на борту - результат анализа собранных на месте катастрофы магнитных частиц. "Получена сенсационная картина частиц из третьей группы. Насколько сенсационная, настолько и говорящая. И даже не говорящая, а буквально кричащая", - утверждает специалист.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов привёл новые доказательства несостоятельности версии о крушении Boeing MH17 в Донбассе в результате попадания в самолёт ракеты "Бук". Анализ магнитных частиц доказывает, что взрыв, погубивший авиалайнер, произошёл внутри, а не снаружи корпуса, пишет специалист на своей странице в Facebook.
Антипов ссылается на результаты тщательной сепарации на магнитном конвейере частиц третьей группы. Было обнаружено, что на обломках конструкции самолёта магнитные частицы имели спечённую форму, состоящую из микрошаровых образований металла. Форма конгломератов этих частиц указывает на то, что распылённый металл двигался с очень высокой скоростью.
Кроме того, образование из металла микрошариков размером на уровне всего несколько микрон говорит о том, что металл, распылённый до таких мелких шаровидных форм, был нагрет до очень высокой температуры, которая достигала более двух тысяч градусов. При этом обнаруженные металлические конгломераты достаточно хрупкие, а значит, никак не могли попасть в самолёт извне.
Была получена сенсационная картина частиц из третьей группы. Насколько сенсационная, настолько и говорящая. И даже не говорящая, а буквально кричащая, - комментирует Антипов результаты анализа частиц.
По его мнению, всё вышесказанное доказывает, что катастрофа MH17 произошла из-за взрыва внутри самолёта, а не из-за попадания в него ракеты или снаряда.

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