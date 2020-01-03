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"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
03 января 2020, 14:39 • 240 • В мире
Семья из четырёх человек погибла в результате падения лифта с девятого этажа. Очевидцы, которым пришлось стать свидетелями трагедии, вспоминают, как люди "кричали страшно".
Трагедия произошла в канун Нового года в бразильском Сан-Паулу. Как пишет Daily Mail, лифт убил целую семью: хозяйку квартиры, её сестру, мужа и сына. Они зашли в кабину и начали подниматься вверх. Но в какой-то момент лифт рухнул - и все пассажиры погибли.
Невольные свидетели трагедии вспоминают, как люди "кричали страшно". Также жильцы дома, в котором произошла страшная авария, рассказали корреспондентам, что лифт не один раз выходил из строя: постоянно в нём кто-то застревал, лифт останавливался на полпути. Много раз не работали двери и аварийная кнопка. Однако, несмотря на все жалобы и просьбы, владельцы дома не спешили починить неисправную машину.
Отмечается, что сам лифт вообще-то был новым - его ввели в эксплуатацию 23 декабря. После гибели людей подъёмную машину закрыли на проверку.
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