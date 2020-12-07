"Кричал "Я не лох?": Зеленский встретился с военными Донбасса и получил отпор

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в Донбассе он встретился с военнослужащими с передовой и осмотрел боевые позиции, ознакомился с условиями службы. Кроме того, Зеленский пообещал военным, что не будет урезать им финансирование, несмотря на "кризисные времена".

В социальных сетях Зеленского высмеяли за такую поездку. Так, в комментариях под твитом "РИА Новости" политолог Владимир Корнилов иронично заметил: "Нежданная встреча".

"Как прошло свидание? Кто платил за ужин?" - поинтересовался @AlekseiVasilev_.

"Гнать их надо до самой Галичины и закопать там в оставленных их гнилыми пращурами схронах!" - возмущённо отреагировала @tank8087.

Другие пользователи задались вопросом, что же в действительности делал Зеленский в Донбассе, на что @tschitanov ядовито заметила: "Кричал "Я не лох?".