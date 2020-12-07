Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Главная / Политика

"Кричал "Я не лох?": Зеленский встретился с военными Донбасса и получил отпор

07 декабря 2020, 12:30  •  205 • Политика
В день Вооружённых сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными Донбасса. Он осмотрел боевые позиции и заверил, что не будет сокращать финансирование армии, несмотря на "кризисные времена". Впрочем, в соцсетях не особо поверили обещаниям главы Незалежной - он получил отпор. Так, многие начали ядовито шутить над поездкой Зеленского.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, в Донбассе он встретился с военнослужащими с передовой и осмотрел боевые позиции, ознакомился с условиями службы. Кроме того, Зеленский пообещал военным, что не будет урезать им финансирование, несмотря на "кризисные времена".
В социальных сетях Зеленского высмеяли за такую поездку. Так, в комментариях под твитом "РИА Новости" политолог Владимир Корнилов иронично заметил: "Нежданная встреча".
"Как прошло свидание? Кто платил за ужин?" - поинтересовался @AlekseiVasilev_.
"Гнать их надо до самой Галичины и закопать там в оставленных их гнилыми пращурами схронах!" - возмущённо отреагировала @tank8087.
Другие пользователи задались вопросом, что же в действительности делал Зеленский в Донбассе, на что @tschitanov ядовито заметила: "Кричал "Я не лох?".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



205
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
07 декабря 2020, 08:50
Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
07 декабря 2020, 03:20
Русские дипломаты ответили на попытку США заселить Курилы японцами: "Знайте "красные линии"
07 декабря 2020, 10:40
Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
07 декабря 2020, 03:20
"Это самый короткий путь": Санду хочет "зачистить" правительство от людей Додона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице заставляют смеяться и плакать
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.