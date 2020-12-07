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"Кричал "Я не лох?": Зеленский встретился с военными Донбасса и получил отпор
07 декабря 2020, 12:30 • 205 • Политика
В день Вооружённых сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными Донбасса. Он осмотрел боевые позиции и заверил, что не будет сокращать финансирование армии, несмотря на "кризисные времена". Впрочем, в соцсетях не особо поверили обещаниям главы Незалежной - он получил отпор. Так, многие начали ядовито шутить над поездкой Зеленского.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, в Донбассе он встретился с военнослужащими с передовой и осмотрел боевые позиции, ознакомился с условиями службы. Кроме того, Зеленский пообещал военным, что не будет урезать им финансирование, несмотря на "кризисные времена".
В социальных сетях Зеленского высмеяли за такую поездку. Так, в комментариях под твитом "РИА Новости" политолог Владимир Корнилов иронично заметил: "Нежданная встреча".
"Как прошло свидание? Кто платил за ужин?" - поинтересовался @AlekseiVasilev_.
"Гнать их надо до самой Галичины и закопать там в оставленных их гнилыми пращурами схронах!" - возмущённо отреагировала @tank8087.
Другие пользователи задались вопросом, что же в действительности делал Зеленский в Донбассе, на что @tschitanov ядовито заметила: "Кричал "Я не лох?".
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