"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным

Британцев поразило видео с окунающимся в прорубь Владимиром Путиным. Читатели Daily Mail восхитились тем, что президент РФ при температуре минус 17 окунулся в прорубь. В большинстве комментариев высказывается уважение к мужеству российского лидера.

Пользователи также не преминули сравнить Путина с британским премьером Борисом Джонсоном. Сравнение вышло не в пользу британца.

"В десять раз более крутой лидер, чем наш!" - написал один из комментаторов о Путине.

"Крепкий орешек", - добавил восторженно другой пользователь.

"А наш Борис мог бы в это время посидеть в холодильнике!", "Путин сильный, как медведь!", отмечают читатели издания.

Напомним, что в среду президент начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о самочувствии всех присутствующих, кто участвовал в крещенских купаниях. Жалоб не поступило.