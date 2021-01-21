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"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 02:15 • 75 • Политика
В Сети пользователи восхищаются российским лидером. "Крепкий орешек", - отметил один из комментаторов.
Британцев поразило видео с окунающимся в прорубь Владимиром Путиным. Читатели Daily Mail восхитились тем, что президент РФ при температуре минус 17 окунулся в прорубь. В большинстве комментариев высказывается уважение к мужеству российского лидера.
Пользователи также не преминули сравнить Путина с британским премьером Борисом Джонсоном. Сравнение вышло не в пользу британца.
"В десять раз более крутой лидер, чем наш!" - написал один из комментаторов о Путине.
"Крепкий орешек", - добавил восторженно другой пользователь.
"А наш Борис мог бы в это время посидеть в холодильнике!", "Путин сильный, как медведь!", отмечают читатели издания.
Напомним, что в среду президент начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о самочувствии всех присутствующих, кто участвовал в крещенских купаниях. Жалоб не поступило.
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