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"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями

07 декабря 2021, 06:40  •  88 • Политика
Депутат бундестага Александр Ламбсдорф не считает возможным угрожать России остановкой "Северного потока - 2" в случае "вторжения" на Украину. Политик описал иной сценарий, который можно свести к ультиматуму Москве за закрытыми дверями. "Кремлю должно быть ясно, что тогда ему придётся считаться с огромными экономическими и политическими издержками", - отметил Ламбсдорф.
На фоне западной истерии вокруг мнимого возможного "вторжения" России на Украину, в Берлине звучат здравые нотки. Так депутат бундестага Александр Ламбсдорф в отличие от своих коллег-политиков отказывается угрожать Москве остановкой газопровода "Северный поток - 2" в случае "вторжения" России на Украину.
Oldenburger Onlinezeitung отмечает, что в интервью газетам медиагруппы Funke политик высказался за дипломатические переговоры. Фактически же, речь идёт об ультиматуме Москве за закрытыми дверями.
"За закрытыми дверями можно чётко указать меры, которые следует принять в случае агрессии", - заявил Ламбсдорф.
По его словам, "Кремлю должно быть ясно", что в случае "вторжения" на Украину "ему придётся считаться с огромными экономическими и политическими издержками".

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