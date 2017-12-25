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"Кремлёвский список": Новая страшилка США для российских предпринимателей

25 декабря 2017, 22:24  •  115 • Политика
Ряд СМИ сообщает о том, что в начале 2018 года администрация США представит конгрессу так называемый кремлёвский доклад — список высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, связанных с руководством страны. Подготовка документа предусмотрена законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), который президент Дональд Трамп был вынужден подписать в августе 
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Крупный эксперт и бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид уверен, что документ может быть как полностью публичным, так и целиком секретным. По его мнению, в администрации сейчас решают, какой вариант лучше. Иными словами, получается, что общественность не только не узнает наверняка, кто занесён в этот список, но даже не будет знать, существует ли он в действительности. Такого рода информационные вбросы — классический пример информационной войны. Подобные сообщения заставляют изрядно понервничать людей, имеющих активы на Западе. Политолог Павел Святенков считает, что в случае обнародования есть шанс, что список станет реальным ударом по ряду российских предпринимателей:
Исполнительная власть в США может составить составить максимально безликий список, включить в него людей, которые не особенно близки к российской власти или не особо пострадают от включения в этот список. А могут включить и реальных бизнесменов, реальных государственных деятелей. Тогда удар будет значительно более серьёзным. Тем более, что у многих российских бизнесменов, как мы видим, есть интересы на Западе: активы, виллы, счета. Всё это может оказаться под угрозой.
При этом бывший сотрудник Госдепа Дэниэл Фрид намекает, что потенциальные фигуранты списка могут "дать ясно понять, что они независимы от Кремля и не служат его «денежными мешками»". За этой расплывчатой формулировкой скрывается фактически ультиматум. У предпринимателей будет выбор: сохранить активы или отказаться от России. Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков считает, что даже в случае, если имена предпринимателей будут просто опубликованы, а санкции не введут, это может сильно навредить гражданам России:
Фактически публикация — это уже те же самые санкции. Эта информация становится открытой. Понятное дело, что никто из серьёзных предпринимателей не хотел бы, чтобы сведения о нём тиражировались. Безусловно, с точки зрения соблюдения прав человека нарушаются права предпринимателей. Кроме того, это определённый элемент запугивания.
Такого рода публикации в действительности могут быть попыткой запугать. Формулировка "может быть, мы опубликуем список" — это даже не угроза, а возможность угрозы. Вряд ли стоит серьёзно воспринимать такого рода заявления. Но российским предпринимателям и особенно чиновникам давно пора понять, что наша страна находится в состоянии противоборства с Западом. А это значит, что держать деньги в банках противника и иметь активы на его территории — это, по крайней мере, недальновидно.
Афанасьев Андрей

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