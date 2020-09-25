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"Кремлёвский разоблачитель" рассказал о "британских советничках" в правительстве Ельцина
25 сентября 2020, 16:10 • 138 • Политика
Известный "кремлёвский разоблачитель" рассказал о "британских советничках" в правительстве Ельцина: они занимали не то что кабинеты, а целые этажи в министерствах.
Одним из тех, кто выдвинул кандидатуру Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, стал руководитель Всероссийского фонда образования, член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Константинович Комков. Царьград побеседовал с экспертом - темой беседы стала не только Нобелевская премия, но и крайне интересные факты об эпохе Ельцина.
Комков, который много лет работал в системе образования, с конца 80-х - начала 90-х годов был в кругу всех политических событий, общался со всеми политическими лидерами.
"Я был в группе доверенных лиц Бориса Николаевича Ельцина в своё время и был доверенным лицом Ельцина, был знаком с начала 90-х годов с Владимиром Владимировичем Путиным", - рассказал он Царьграду.
Эта осведомлённость позволила ему проводить расследования "кремлёвских тайн". Позже расследования вылились в книги, ставшие настоящими политическими бестселлерами.
В беседе с нашим корреспондентом Сергей Константинович подтвердил: в правительстве Ельцина практически во всех министерствах сидели сотрудники британской разведки.
Кроме того, "кремлёвский разоблачитель" вскрыл скандал в Минобразования, сотрудники которого "бессовестным образом торговали лицензиями и аккредитациями фальшивых вузов, которые фактически продают дипломы "в переходах".
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