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"Кремлёвский разоблачитель" рассказал о "британских советничках" в правительстве Ельцина

25 сентября 2020, 16:10  •  138 • Политика
Известный "кремлёвский разоблачитель" рассказал о "британских советничках" в правительстве Ельцина: они занимали не то что кабинеты, а целые этажи в министерствах.
Одним из тех, кто выдвинул кандидатуру Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, стал руководитель Всероссийского фонда образования, член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Константинович Комков. Царьград побеседовал с экспертом - темой беседы стала не только Нобелевская премия, но и крайне интересные факты об эпохе Ельцина.
Комков, который много лет работал в системе образования, с конца 80-х - начала 90-х годов был в кругу всех политических событий, общался со всеми политическими лидерами.
"Я был в группе доверенных лиц Бориса Николаевича Ельцина в своё время и был доверенным лицом Ельцина, был знаком с начала 90-х годов с Владимиром Владимировичем Путиным", - рассказал он Царьграду.
Эта осведомлённость позволила ему проводить расследования "кремлёвских тайн". Позже расследования вылились в книги, ставшие настоящими политическими бестселлерами.
В беседе с нашим корреспондентом Сергей Константинович подтвердил: в правительстве Ельцина практически во всех министерствах сидели сотрудники британской разведки.
В целом ряде наших министерств и ведомств сидели целыми этажами американские и британские советники, в частности, в Министерстве труда и социального развития целый этаж занимала группа британских советников из британской разведки Ми-6, у Александра Починка. Всё это реально было. Я сам эту группу там обнаружил, я с ними пообщался, у Починка поинтересовался, откуда они там взялись. На что он мне долго пытался мозги парить. И не только там я нашёл этих советничков.
Кроме того, "кремлёвский разоблачитель" вскрыл скандал в Минобразования, сотрудники которого "бессовестным образом торговали лицензиями и аккредитациями фальшивых вузов, которые фактически продают дипломы "в переходах".

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