"Кремлёвский доклад" — проверка российской элиты на "вшивость"

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Новый акт балета под названием "Закон о противодействии противника Америки посредством санкций" всколыхнул информационное поле. Теперь все обсуждают так называемый кремлёвский доклад

Давление на элиты

"Пронько. Экономика" — "Элита" России: предательство ради денег?

По сути, это список близких к руководству России бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Данные о количестве фамилий разнятся: называются цифры в диапазоне от 50 до 300 имён. Это люди, а также члены их семей, в отношении которых могут быть применены санкции США. Вашингтон не может повлиять на внешнюю политику Москвы напрямую, так как Владимир Путин — сторонник независимости и суверенитета России на международной арене. Именно поэтому была выбрана тактика давления на "бояр" вокруг царя. Эту версию подтверждает объёмный материал на данную тему, опубликованный на сайте "Голоса Америки". Вот что, например, говорит известный русофоб Владимир Кара-Мурза:

Знаете, нездоровый ажиотаж вызывает эта статья в последние месяцы в Москве. Я доподлинно знаю, что некоторые из людей, которые опасаются того, что их имена окажутся в этом списке, присылали эмиссаров, лоббистов в Вашингтон с тем, чтобы попытаться сделать так, чтобы их имён в списке не оказалось. Я думаю уже по одному этому можно судить, какое значение имеет эта статья, эта инициатива

Подтверждает эту версию и другой эксперт. По мнению Джона Хербста, эксперта Атлантического совета, давление на элиту, в первую очередь финансовое, — лучший способ ослабить позиции России на международной арене.

Если Путин хочет быть лидером-ревизионистом, то в наших силах затруднить его действия. Это означает, что необходимо предоставить ему меньше ресурсов для проведения агрессии. Да, санкции ослабляют российскую экономику. МВФ пришёл к выводу, что в 2015 году в результате санкций ВВП России уменьшился примерно на 1,5%. Тот факт, что российские миллиардеры и мультимиллионеры нервничают, — хороший знак. Это означает, что влиятельные люди в России страдают от агрессии Кремля на Украине

В чём сила, американец?

Сергей Михеев. Итоги недели

Хербст знает, что говорит. Действительно, на данном историческом этапе ахиллесова пята нашей страны — финансово-экономическая элита. Её мало беспокоит будущее России, русский народ, традиции. А вот деньги — совсем другое дело. Вот только можно ли далеко уехать с такой элитой? Обозреватель Сергей Михеев уверен, что такого рода стратегия Вашингтона — это "игра вдолгую":

Они абсолютно точно понимают, что в России есть правящий класс, а точнее, класс обеспеченных людей, которые внутренне, мировоззренчески, финансово ориентированы на Запад в значительной степени. Ограничивая возможности этих людей, надо создавать им максимально сложные условия существования. Надо осложнить их бизнес, их жизнь, их семейные отношения. Многие из них давно перевезли семьи на Запад. Американцы рассчитывают, что рано или поздно количество перейдёт в качество.

Вот и получается, что лучший способ проверить, кто за кого в этом противостоянии, — это посмотреть на реакцию. Эдакая проверка на вшивость для власть и деньги имущих.

Если кто-то слишком громко воет о том, что санкции ударят по России, и высказывается в духе "Кац предлагает сдаться", смело записывайте его в пятую колонну. Вряд ли кто-то удивился бы введению санкций фашистской Германией против СССР в 1941 году. Так вот война идёт и сейчас, просто она гибридная и разворачивается в информационном пространстве. Самое важное сегодня — знать, где друг, а где враг.

Афанасьев Андрей