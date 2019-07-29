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"Кремлевская агрессия" сбивала с толку: В США заявили о влиянии России на выборы на Украине
29 июля 2019, 14:24 • 59 • Политика
Американский Национальный демократический институт обнародовал отчет наблюдателей с парламентских выборов на Украине. В целом, согласно документу, избирательный процесс соответствовал международным стандартам, однако специалисты США указали Киеву на ряд проблем, которые стоит еще проработать. К примеру, влияние Москвы, которое "сбивало с толку" некоторых граждан.
Работу наблюдателей на Украине финансировало американское Агентство по международному развитию, говорится в документе. Также отмечается, что Киеву стоит обратить внимание на роль СМИ в избирательных кампаниях, а также расширить избирательные права граждан.
Но главной проблемой украинской политики, по мнению американцев, остается "кремлёвская агрессия", которая ведет к дезинформации и расколу общества.
В частности, как пишет RT, в документе сказано, что то, что Россия держит под контролем восточные территории Украины и Крым, сбивает граждан "с толку" и подрывает демократические стремления Незалежной.
Выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По итогам голосования в парламент прошли пять фракций. Более 40% избирателей поддержали партию действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", на втором месте оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13%, за ней следует блок Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 8%. В Раду прошли также "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" рок-звезды Святослава Вакарчука.
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