"Кремлевская агрессия" сбивала с толку: В США заявили о влиянии России на выборы на Украине

Работу наблюдателей на Украине финансировало американское Агентство по международному развитию, говорится в документе. Также отмечается, что Киеву стоит обратить внимание на роль СМИ в избирательных кампаниях, а также расширить избирательные права граждан.

Но главной проблемой украинской политики, по мнению американцев, остается "кремлёвская агрессия", которая ведет к дезинформации и расколу общества.

В частности, как пишет RT, в документе сказано, что то, что Россия держит под контролем восточные территории Украины и Крым, сбивает граждан "с толку" и подрывает демократические стремления Незалежной.

Выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. По итогам голосования в парламент прошли пять фракций. Более 40% избирателей поддержали партию действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", на втором месте оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13%, за ней следует блок Юлии Тимошенко "Батькивщина" — 8%. В Раду прошли также "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" рок-звезды Святослава Вакарчука.