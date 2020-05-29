"Кремль захвачен", "дикарский культ"... Невзоров оскорбил "Бессмертный полк" и позвал поляков

"Бессмертный полк" Невзоров для начала назвал "образцом чисто русской логики". В чём она заключается с точки зрения Александра Невзорова? В том, что "организованная транспортировка абсолютно гарантированно мёртвых людей" была названа "символом бессмертия". Хотя шествие "демонстрирует абсолютное большинство смерти". На этом Невзоров не остановился. Он заявил, что родилась идея "Бессмертного полка" в Новой Гвинее. И тут даже ведущая "Эха Москвы" с ходу коротко возразила: "Нет". Но Невзоров продолжил мысль.

"Да, дорогая. Всё-таки будем признавать преемственность, будем признавать так называемые корни явления. И выкапывание мертвецов, торжественный пронос их по деревне - это обязательная часть многих дикарских культов, ориентированных на особое почтение к предкам", - сказал журналист.

Дальше Александр Невзоров продолжил эпатировать. Он стал говорить уничижительно о многих павших воинах, в том числе фактически оправдал "нестандартное использование" Вечного огня. Для Невзорова выглядит странным, что тех, кто, условно, жарит сосиски на Вечном огне, наказывают. Интересно, что дикой ситуацию жарки шашлыка на Вечном огне Невзоров посчитал лишь потому, что шашлык на открытом огне не жарят. Поскольку будет "сильно обгорелая гадость".

Полная расшифровка этой версии "Невзоровской среды" доступна на сайте nevzorov.tv. "Бессмертный полк" стал не единственной темой. Например, Невзоров заявил, что правду в Кремле начнут говорить лишь после захвата власти в России, например, поляками. Мол, как услышите правду, значит всё - "Кремль захвачен". Только неясно, кто будет толковать, где правда, а где ложь. Видимо, зовущий поляков Невзоров подскажет?