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"Кремль в бешенстве", "Путин в панике": УкроСМИ сообщили о готовящемся ТВ-"ударе" Киева

25 ноября 2019, 17:54  •  274 • Политика
Украинские СМИ сообщили о том, что к запуску вещания готовится специальный ТВ-канал для Донбасса, который станет "ударом" для "кремлёвской пропаганды". "Соловьёв и Скабеева будут в печали", - пишет "Диалог.ua". "Кремль в бешенстве", "Путин в панике", в ответ на это не сдерживают сарказма украинские интернет-пользователи.
Украинское издание "Диалог.ua" сообщило о том, что "Киев готовит сюрприз для "Л/ДНР" - запуск вещания специального ТВ-канала для Донбасса.
"Соловьёв и Скабеева будут в печали", - прочит укроСМИ, пытаясь уверить, что запуск нового телевизионного канала якобы "станет ударом для пропагандистской машины Кремля".
Немного подробностей о новом ТВ-канале сообщил в интервью НВ министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Во-первых, о том, что заработает новинка уже через три месяца на базе канала UATV. Деньги на ТВ-канал уже заложены в бюджет следующего года - 440 миллионов гривен. Ожидается, что новый телеканал будет информационно-развлекательным.
"Кремль в бешенстве", "Путин в панике", "России показали ее место" и прочие ни к чему не обязывающие штампы украинской журналистики", - не сдержали сарказма украинские интернет-пользователи, комментируя готовящийся ТВ-"удар" Киева.
Фото: скриншот телеграм-канала "Зрада чи Перемога"

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