"Кремль в бешенстве", "Путин в панике": УкроСМИ сообщили о готовящемся ТВ-"ударе" Киева

Украинское издание "Диалог.ua" сообщило о том, что "Киев готовит сюрприз для "Л/ДНР" - запуск вещания специального ТВ-канала для Донбасса.

"Соловьёв и Скабеева будут в печали", - прочит укроСМИ, пытаясь уверить, что запуск нового телевизионного канала якобы "станет ударом для пропагандистской машины Кремля".

Немного подробностей о новом ТВ-канале сообщил в интервью НВ министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Во-первых, о том, что заработает новинка уже через три месяца на базе канала UATV. Деньги на ТВ-канал уже заложены в бюджет следующего года - 440 миллионов гривен. Ожидается, что новый телеканал будет информационно-развлекательным.

"Кремль в бешенстве", "Путин в панике", "России показали ее место" и прочие ни к чему не обязывающие штампы украинской журналистики", - не сдержали сарказма украинские интернет-пользователи, комментируя готовящийся ТВ-"удар" Киева.