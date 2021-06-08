"Кремль уже в Вашингтоне": В Литве на нервах из-за "сильного Путина"

Вован и Лексус от лица Волкова разыграли главу литовского парламентского комитета по иностранным делам. "Кремль уже в Вашингтоне. Он уже штурмует Капитолий. Он уже выбирает вашего президента, вы что, не видите этого?" - заявил литовский политик.

Русские пранкеры Вован и Лексус притворились Леонидом Волковым и вывели на честный разговор главу литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса. Тот рассказал, что "Вашингтон ещё не пришёл в себя" после саммита НАТО 2008 года в Бухаресте.

Политик заявил, что до 2008 года чувствовал, что американцы "работают на демократию и на свободу". Но после прихода к власти в США Барака Обамы и Дональда Трампа эта вера сильно пошатнулась.

Кремль уже в Вашингтоне. Он уже штурмует Капитолий. Он уже выбирает вашего президента, вы что, не видите этого?

- воскликнул литовский политик.

Он добавил, что считает президента России Владимира Путина сильным. Северная Корея, по мнению литовца, тоже сильная. Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили тоже нормальный, отметил глава литовского парламентского комитета по иностранным делам.

Это мне очень на нервы действует,

- признался Жигимантас Павилёнис.

Он призвал принять Украину и Грузию в НАТО и провести "нормальные выборы" в Белоруссии. Только после этого, по мнению литовского политика, можно "зажимать все вены кремлёвскому режиму".