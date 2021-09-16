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"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"

16 сентября 2021, 06:55  •  277 • Политика
Издание Financial Times опубликовало очередную статью, посвящённую дефициту газа в хранилищах Европы. Красной нитью в ней проходит мысль о том, что "Северный поток – 2" является инструментом давления Москвы. Читатели полностью оправдали Россию. "Кремль сложно винить", - пишут люди. Впрочем, иное мнение тоже было высказано.
В статье приводится официальный комментарий Кремля. В цитате говорится, что запуск "Северного потока – 2" уравновесит цены на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Однако это произойдёт, если Германия быстро одобрит проект.
С начала года цены на газ выросли более чем в четыре раза и неоднократно били рекорды. Заявления Москвы подкрепили мнение аналитиков в пользу того, что Россия, как крупнейший поставщик природного газа в Европу, сдерживает поставки. Она же повлияла и на скачок цен, говорится в статье.
Одобрение трубопровода европейскими регуляторами может занять несколько месяцев, но у Европы нет столько времени – впереди зима, а уровень газа в подземных хранилищах критически низок. В публикации отмечается, что Украина обвинила Россию в попытке шантажировать Европу путём сдерживания продаж природного газа. Масла в огонь подлили Соединённые Штаты, которые заявили: "на карту поставлены жизни" европейцев, если зима будет холодной.
Читатели не упустили возможности высказаться на эту тему.
"Европе повезло, что строительство "Северного потока – 2" было продолжено (несмотря на яростное сопротивление США). Было бы безрассудно полагаться на маршрут через Украину, учитывая, насколько ненадёжным он был в прошлом", - написал LeoC.
"Северный поток – 2" будет использован как инструмент политического давления, заверяли немцы. Но получилось обратное. Трубопровод ещё даже не работает, а Россия уже использует его в качестве рычага воздействия. Очаровательно!" – считает Captain Correct.
"Северный поток – 2" - не инструмент давления, а способ транзита газа. Кредитное плечо не изменилось из-за Nord Stream 2", - возразил Dubh.
"Россия экспортирует больше в Азию из-за того, насколько ненадёжна и раздражает Европа как покупатель. Кремль сложно винить. Хотим ли мы русского газа через Украину или мы хотим перестать зависеть от русского газа? Давайте просто решим и перестанем каждый раз обвинять Россию во всём", - предложил R.

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